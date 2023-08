¿Una manzana diaria realmente nos salva?

Las manzanas no son ricas en vitamina A, ni son beneficiosas para la vista como las zanahorias. No son una gran fuente de vitamina C y, por lo tanto, no combaten los resfriados como lo hacen las naranjas.

Sin embargo, las manzanas contienen varias sustancias bioactivas, sustancias químicas naturales que se encuentran en pequeñas cantidades en los alimentos y que tienen efectos biológicos en el cuerpo.

Estos productos químicos no están clasificados como nutrientes como las vitaminas. Debido a que las manzanas contienen muchas sustancias bioactivas que promueven la salud, la fruta se considera un alimento "funcional".

Aunque el adagio sobre las manzanas y la salud se originó en el siglo XIX, la nutrición es una ciencia relativamente joven, y la idea de los alimentos funcionales y los componentes bioactivos es aún más joven.

Desde principios del siglo XX hasta la década de 1970, la investigación sobre nutrición se centró en las deficiencias vitamínicas. Se alentó al público a comer más alimentos procesados y enriquecidos con vitaminas para prevenir enfermedades por deficiencia de nutrientes como el escorbuto, causado por un déficit grave de vitamina C, o el raquitismo, causado por una deficiencia prolongada de vitamina D.

Este énfasis en comer para corregir las deficiencias de nutrientes tenía la tendencia de hacer que las personas se concentraran en ciertos nutrientes, lo que puede contribuir a comer en exceso. Esto, combinado con una mayor disponibilidad de alimentos altamente procesados, resultó en un aumento de peso, lo que condujo a mayores tasas de diabetes, presión arterial alta y enfermedades cardíacas.

Los componentes bioactivos de las manzanas

Las fibras dietéticas naturales de una manzana son uno de los componentes bioactivos que hacen que se clasifique como un alimento funcional. La pectina de fibra se encuentra principalmente en la pulpa de una manzana.

La pectina funciona para reducir la cantidad de azúcar y grasa que se absorbe en el cuerpo. Esto ayuda a reducir el riesgo de diabetes y enfermedades del corazón.

Las cáscaras de manzana también están llenas de fibra que actúa como laxante

Además, las manzanas contienen grandes cantidades de sustancias químicas naturales conocidas como polifenoles que tienen funciones vitales para promover la salud y reducir las enfermedades crónicas. Se han identificado más de 8000 polifenoles en varios alimentos vegetales. Debido a que se encuentran principalmente en la cáscara, las manzanas enteras son mejores fuentes de polifenoles que el jugo o la compota de manzana.

Las antocianinas son una subclase de los polifenoles que le dan a la cáscara de manzana gran parte de su color rojo. Las dietas ricas en antocianinas ayudan a mejorar la salud del corazón y se están estudiando para su uso en el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer.

Otro de los polifenoles primarios en las manzanas es la floridzina. Los investigadores han estudiado el papel de la floridzina para ayudar a controlar la glucosa en sangre durante más de 100 años. Estudios recientes confirman que juega un papel importante en la regulación de los niveles de glucosa en sangre al disminuir la cantidad de glucosa absorbida en el intestino delgado y aumentar la excreción de los riñones.

Sobre la pregunta original

Entonces, si las manzanas son alimentos funcionales que promueven la salud, ¿realmente ayudan a mantener alejado al médico?

Los investigadores han tratado de resolver esto. Un equipo estadounidense analizó los patrones de consumo de manzanas y la cantidad de visitas al médico entre más de 8 mil adultos. De ellos, alrededor del 9 por ciento comía una manzana al día. Una vez ajustados por factores demográficos y relacionados con la salud, los investigadores encontraron que los que comían manzanas a diario usaban marginalmente menos medicamentos recetados que los que no comían manzanas. Pero el número de visitas al médico fue casi el mismo entre los dos grupos.

Si una manzana al día no es suficiente para mantenernos saludables, ¿qué tal comer dos o tres?

Un grupo de investigadores europeos descubrió que comer dos manzanas al día mejoraba la salud del corazón en 40 adultos. Y los investigadores brasileños encontraron que comer tres manzanas al día mejoró la pérdida de peso y los niveles de glucosa en sangre en 40 mujeres con sobrepeso.

Si bien comer una manzana al día no necesariamente reducirá sustancialmente los medicamentos recetados o las visitas al médico, podría ser un paso en la dirección de hacer la transición a comer alimentos integrales más saludables y llenos de fibra.

Las manzanas no requieren cocción ni refrigeración al menos durante una semana, y una manzana roja deliciosa cuesta alrededor de 50 centavos de dólar.

Así que la próxima vez que esté en el supermercado, tome algunas manzanas y, si tiene ganas, intente comer al menos una al día.





* Profesor de Nutrición y Ciencias de la Alimentación, Universidad Estatal de Middle Tennessee.