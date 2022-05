Una segunda vida para los caballos

El rescate de caballos es una labor que desde hace algunos años realiza el centro de Rehabilitación Ecuestre Domecq, donde decenas de equinos de labores de campo, los llamados “carretoneros”, son rehabilitados para recibir “una segunda vida” y ser utilizados en equinoterapia en este lugar.



Con más de 50 años de vida, el Centro Ecuestre Domecq se encuentra en Texcoco y cuenta con una escuela para jinetes, además de servicios y clases de equinoterapia y veterinaria, lo que ofrece un espacio perfecto para estos animales, que en muchos casos son víctimas de maltrato, enfermedades y mala alimentación.

Te puede interesar: Sedena rehabilitará a niños con caballos; pide 300 mdp

“Utilizamos caballos carretoneros rescatados que además de tratarlos físicamente también se les entrena para ser utilizados en estas terapias”, explica Adriana Ramírez Ramos, directora del Centro de Rehabilitación.

Destaca que los animales son entrenados para estas labores, ya que se requiere que puedan transmitir confianza y seguridad a los pacientes para realizar diversas posiciones cuando se está arriba de ellos sin que tengan una reacción negativa.

“El caballo siempre debe estar tranquilo, debe tener esa parte de educación que aquí les damos para tener el carácter necesario para la equinoterapia”, explica.

Existen dos procedimientos para el rescate de estos animales, uno de ellos es asistir a un rastro cercano donde recuperan por lo menos cinco o seis caballos para que no sean sacrificados. Después se les traslada al Centro Ecuestre, donde son atendidos médicamente por los alumnos de las carreras de veterinaria, se les rehabilita, desparasita y entrena para posteriormente, ya recuperados, utilizarlos en tratamientos de equinoterapia.

La otra vía de rescate tiene que ver con una asociación protectora de animales que dirige Toni Camil, la cual se llama PEBET Santuario (Pro el Bienestar de los Equinos de Trabajo A. C.), junto con Defensoría Animal A. C., la cual cada tres o cuatro meses realiza campañas de rescate de caballos “criollos” en lugares donde son ocupados para jalar carretas de basura o fierro viejo, entre otras labores en zonas como Ecatepec y Los Reyes. Esta labor no sólo está dirigida a caballos, también atienden perros.

Estos animales muchas veces son víctimas de maltrato. / Foto: Cuartoscuro

En el entendido de que muchos de estos animales son el medio de sustento de muchas familias, se les apoya con medicamentos, herraje, vitaminas, rehabilitación y apoyo médico del Centro Ecuestre Domecq, además de que se les capacita para que puedan tener una mejor vida, ya que en la mayoría de los casos, las malas condiciones de vida de estos caballos están relacionadas con un tema de ignorancia.

Se rescatan hasta 70 caballos de este tipo cada tres o cuatro meses, y cuando el número aumenta, son donados a instituciones que practican la equinoterapia en otros estados del país.

Adriana Ramírez detalla la intensa labor que realizan en este lugar y los alcances de la equinoterapia.

“Nosotros utilizamos al caballo como herramienta principal para poder rehabilitar no sólo la parte física, también la psicológica, psíquica y emocional, el caballo tiene principios fundamentales como el patrón fisiológico, el pulso rítmico y el calor corporal, estos elementos nos ayudan para poder comenzar con la rehabilitación”, comenta.

En este sitio atienden pacientes con discapacidad, parálisis cerebral, autismo, déficit de atención, hiperactividad y con personas de la tercera edad en patologías como alzheimer y parkinson, entre las más importantes.

Sociedad Mariana Rodríguez y Samuel García llevan a equinoterapia a niños del DIF

“Las labores son de martes a domingo, y entre las cosas más importantes está el hecho de que la equinoterapia se imparte a precios muy bajos, esta parte es la que funge la empresa como socialmente responsable en el Centro Cultural Ecuestre Domecq, tenemos alianzas con el DIF y escuelas de la zona”, explica.

El Centro recibe entre 200 y 250 pacientes a la semana, en sesiones de 30 minutos, y además de la equinoterapia se hacen actividades con pelotas, aros y en alberca.

Asimismo, en la escuela del Centro se imparten diplomados con validez oficial, en cursos de seis meses y los alumnos salen con la capacitación para impartir la equinoterapia, después de haber cursado temas como el caballo, el cuerpo humano, la discapacidad, reglamentos, legislación, equinoterapia, mundo ecuestre, esto en alianza con las escuelas de las zonas; reciben jóvenes para servicio social, prácticas profesionales, y todo lo que tiene que ver con salud y educación.





Terapia

Los caballos tienen una forma de caminar muy parecida a la de los humanos y el paciente registra el movimiento como si estuviera caminando y trabaja mejor la parte física





Atención

Discapacidades

Parálisis cerebral

Autismo

Déficit de atención

Hiperactividad

Problemas motores

Alzheimer

Parkinson





Trabajo veterinario





Una parte fundamental en el rescate de caballos carretoneros, tiene que ver con el área de veterinaria, que es la que se encarga literalmente de rescatar físicamente a los animales, ya que algunos llegan en condiciones realmente deplorables y es trabajo de ellos darles una segunda oportunidad de ser útiles y tener una mejor calidad de vida.

María Guadalupe Aldana Dosal, es una de las responsables del área de clínica del Hospital de Equinos del Centro Cultural Ecuestre Domecq, donde se imparten cursos de diplomado y parte de cursos de talleres como manejo de cólico y taller de odontología equina, con duración de seis meses en dos modalidades de clases diarias y en fines de semana, actualmente tienen 33 alumnos en la especialidad de paramédicos equinos.

Existen diversos albergues que se dedican al rescate y cuidado de caballos que fueron maltratados. / Foto: Cuartoscuro

“Con los caballos les enseñamos cómo identificar cuando el animal siente algún dolor, o patología a nivel de sistema digestivo o locomotor, para que sepan qué hacer en caso de que el médico veterinario no llegue a tiempo, o que puedan darle los primeros auxilios al animal para que se mantenga estable en lo que llega el veterinario y resolver el problema”, explica la veterinaria.

Resalta que la carrera veterinaria, por lo menos en el ámbito equino, es amplia, en México estos animales tiene mucha utilidad más allá de los deportes ecuestres o la alta escuela, “Hay animales que se utilizan para trabajo en el campo, la charrería, animales de carreras, todos ellos requieren un cuidado particular para el trabajo que realizan para prevenir enfermedades o curarlas”.

En cuanto al rescate de los caballos carretoneros, Aldana Dosal señala que no es una labor sencilla, “muchos de estos animales llegan muy lesionados de la piel o muy anémicos, así que les hacemos las curaciones, les damos el manejo especial porque a veces por la vida que llevan se vuelven animales muy agresivos, hay que darles confianza y después los vitaminamos, les damos suplementos para que puedan subir de peso y no se enfermen fácilmente, se les desparasita par que no vayan a traer enfermedades de fuera hacia el rancho”. concluye.