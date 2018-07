Apoya a los niños con cáncer y únete al Trenzatón 2018

Seguramente que con este calor has pensado en cortarte definitivamente el cabello en un dos por tres, ¡pues no lo pienses más! ­ -no sería en vano- ya que podría ser un motivo para ayudar a crear 100 pelucas oncológicas para personas que padecen de cáncer.

La Universidad Tecnológica de México (UNITEC) ha unido fuerzas con el Instituto Nacional de Cancerología (INCan) para realizar un trenzatón, obteniendo la mayor cantidad de cabello para realizar pelucas oncológicas que después se donarán a múltiples organizaciones civiles.

Pelucas oncológicas realizadas en 2016. Foto: Cuartoscuro

El trenzatón es una iniciativa para apoyar a los pacientes con cáncer, quienes pierden el cabello como consecuencia de la quimioterapia, y una peluca oncológica ayudaría a recuperar la seguridad en ellos mismos y mejorar su estado de ánimo.

Con la quimioterapia, hombres y mujeres pierden el cabello, pero es a las mujeres a quienes más les impacta emocionalmente esta pérdida.

Si pueden apoyar, acudan a los campus de la UNITEC para hacer su donación o compartan, porfa’ 💇🏻‍♀️🎀🔁 pic.twitter.com/uCvHcQ9cBf — Maryfer Santibáñez (@Maryfer81) 3 de julio de 2018

La fecha límite es el sábado 4 de agosto, y podrás donar mínimo 20 centímetros de cabello o más. Además que deberá estar trenzado y entregarlo en una bolsa sellada, no importa si tu cabello está teñido, pero eso sí; no puede estar maltratado.

Puedes acudir a cualquiera de estos Campus de la Universidad

Campus Atizapán: Dirección Académica de Ciencias de la Salud

Lunes a viernes, de 7:00 a 15:00 y de 16:00 a 19:00 horas



Campus Cuitláhuac: Edificio E, en la Coordinación de CADE

Lunes a viernes, de 7:30 a 22:00 horas



Campus Ecatepec: 1er piso del Edificio Administrativo, en la Coordinación de Apoyo Comunitario

Lunes a viernes, de 9:00 a 19:00 horas



Campus Sur: en la Coordinación de Apoyo Comunitario (Apoyo a Personal Docente).

Lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas



Campus Toluca: en la Dirección de Servicios Escolares

Lunes a viernes, de 8:00 a 21:00 horas y sábados de 9:00 a 14:00 horas



Campus Guadalajara: en la Dirección de Servicios Escolares

Lunes a viernes, de 9:00 a 20:00 horas y sábados de 9:00 a 14:00 horas

El cáncer infantil es un problema de salud pública en México, al ser la principal causa de muerte por enfermedad en niños entre los 5 y 14 años, cobrando más de 2 mil vidas anuales.