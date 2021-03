Vacuna AstraZeneca, ¿segura o no?

Agencia Europea del Medicamento

“No hay indicios que prueben la relación de la vacunación de AstraZeneca con el aumento de coágulos de sangre. Sin embargo, vamos a investigar las tres vacunas disponibles en la Unión Europea, Pfizer/BioNTech, AstraZeneca y Moderna ante la aparición de varios casos de trombocitopenia inmune, es decir, falta de plaquetas en la sangre que pueden provocar sangrado y hematomas”.





Swissmedic

Agencia reguladora de producto médicos en Suiza

“Con respecto a la vacuna AstraZeneca, los datos presentados y analizados hasta ahora no son suficientes para permitir la autorización. Para obtener más información sobre seguridad, eficacia y calidad, se necesitan datos adicionales de nuevos estudios”.





Hugo López-Gatell

Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud

“Pese a que la decisión de varios países europeos es prudente, no hay motivos para señalar a la vacuna como la causante de los coágulos. La frecuencia de los eventos trombóticos en la población vacunada no es mayor a la que se esperaría que ocurriera de manera natural en una población mayor. No es la vacuna la que está causando estos eventos”.





Ministerio Federal de Sanidad de Alemania

“Hay resistencia de la población sanitaria a la aplicación de esa vacuna. Creemos que no representan un problema de salud, pero no podemos obligar a la población a aplicársela, si desconfía del fármaco”.





Soumya Swaminathan

Jefa de científicos de la OMS

“No hay evidencia para cancelar la aplicación de AstraZeneca. La OMS no ha encontrado una relación entre la vacuna y los casos de trombosis detectados. De hecho, las tasas en las que se producen trombosis entre los vacunados son más bajas incluso que entre la población general. Aunque ningún medicamento es completamente seguro, no queremos que la gente entre en pánico y, por el momento, recomendamos que los países sigan vacunando con AstraZeneca”.





Laura Del Río

Farmacéutica en jefe de la Comunidad de Madrid

“No estoy de acuerdo con que nos pongan una vacuna que ni tiene la eficacia del noventa y tanto por ciento como las de Pfizer y Moderna ni te inmuniza tan pronto como las otras, además de las sospechas fundadas de que causan coágulos”.





Andrew Miller

Presidente de la Asociación Médica Australiana

“Hasta que obtengamos más datos que demuestren que AstraZeneca es tan buena como las demás, el riesgo científico y médico que corres es que no obtendrás inmunidad colectiva. Nuestro país no se va a arriesgar con una vacuna de la que sabemos poco”.





Ministerio de Salud de Italia

“Suspendemos temporalmente la aplicación de la vacuna de AstraZeneca debido a los reportes de coágulos. Nos sumamos así a la prohibición decretada por Suiza, Alemania, España, Francia. De hecho, esta decisión fue tomada en coordinación con medidas similares adoptadas por otros países europeos. Reanudaremos su aplicación hasta que haya más información de que la vacuna es 100 por ciento segura”.