Vacunas de frontera: la técnica que nos salvará del Covid-19

Con la vacuna del Covid, la investigación farmacológica dio un paso adelante en el desarrollo de “vacunas de frontera”, ya que por primera vez se utilizó la técnica de alterar el ARNm de la secuencia genética del virus, para inocularlo en los pacientes, lo que evita que se inocule a las personas el virus completo, con el riesgo que implica tener en el cuerpo una dosis, aunque sea baja, de la enfermedad a combatir.

Fernando Fon, director médico y de asuntos regulatorios de la Asociación Mexicana de la Industria de Investigación Farmacéutica (AMIIF), menciona que al inocular el virus atenuado se produce el efecto inmunológico, porque el cuerpo genera anticuerpos para vencer la enfermedad.

“Mediante un análisis genético, en muy poco tiempo se tuvo la secuencia genética de este virus y se vio que se podía tomar sólo la coronita y colocarla en el vector, o mejor dicho en el carrito donde se toma la secuencia de los adenovirus, que son virus que conocemos, que provocan estímulos al sistema inmunológico, lo que nos genera anticuerpos pero no nos causan una enfermedad”.

Es decir, las vacunas de ARNm enseñan a nuestras células a producir una proteína, o incluso sólo una porción de una proteína, que desencadena una respuesta inmunitaria dentro de nuestro organismo. El beneficio de las vacunas de ARNm, como el de todas las vacunas, es que las personas que se vacunan tienen protección sin correr el riesgo de sufrir consecuencias graves en el caso de infectarse por el Covid-19.

Lo que se inocula no es el virus, es una secuencia de éste que le va a servir genéticamente a mi célula para que el sistema inmunológico la reconozca como extraña y comience a producir los anticuerpos para atacarla.

Esto representa, dice Fon, una enorme ventaja en términos de seguridad, porque no voy a arriesgar a la persona a que desarrolle la enfermedad. Al principio, al inocular por primera vez la vacuna contra la viruela algunas podían desarrollar el virus, pero algunas desarrollaban la enfermedad, algunas sobrevivieron y algunas murieron por el efecto de esta inoculación.

“Ahora, con este mecanismo, no se va a desarrollar la enfermedad y hay una posibilidad mucho más controlada de lograr la respuesta inmunológica que se está esperando, porque a través de la secuenciación estamos identificando justamente esos segmentos de datos de información que me permiten identificar que esos son sitios donde, por ejemplo, se unen a la membrana celular y no donde comienza la propagación de la enfermedad”.

Una siguiente gran ventaja, refiere el experto, es que estaremos viendo seguramente en un futuro muy cercano que todo ese conocimiento va a permitir simplemente reemplazar ese segmento de información, en este caso para el SARScov 2, un segmento de la secuenciación del virus de cualquier otra enfermedad, para entonces producir anticuerpos del virus correspondiente.

“El potencial es enorme. La industria ya trabaja en la secuenciación de tres grandes genes de las terapias avanzadas: la terapia génica, la terapia celular y la ingeniería de tejidos. Hay ya un grupo muy amplio de enfermedades que son de origen genético y que ya las estamos empezando a conocer mejor, y que vamos a poder prevenirlas con esta técnica.

“Tomo las células enfermas de un paciente, las modifico en la secuencia dañada, de tal manera que a la hora que estos segmentos de información se reproduzcan ya no expresen esa alteración genética que causaba la enfermedad, entonces estimula que se produzcan ciertas proteínas para combatir a esa enfermedad”.