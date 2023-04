Veggly: Dios los hace veganos... Y ellos se juntan

Marta es una mujer italiana que conoció a su actual pareja en Veggly, una aplicación de citas para veganos y vegetarianos.

Asegura que, aunque no estaba buscando nada serio, rápidamente sintió química con su entonces nuevo match, llamado Darío.

“Inmediatamente nos llevamos tan bien y nuestras conversaciones fueron casi interminables... Desafortunadamente, Italia estaba bloqueada en ese momento (diciembre de 2020) y vivíamos en dos ciudades diferentes, Trento y Milán, por lo que no fue posible conocernos inmediatamente”, recuerda.

Sin embargo, la usuaria cuenta que debido a todo lo que tenían en común, incluido su interés en llevar una dieta basada en plantas, unos meses después finalmente se conocieron, hasta que posteriormente decidieron vivir juntos.

Suena a historia rosa con final feliz, pero es uno de los testimonios que los usuarios de esta aplicación han compartido, luego de encontrar en este servicio algo que no estaban obteniendo de las otras opciones.

Con el convencimiento de que el veganismo no es una dieta, sino un conjunto de valores que muchos veganos encuentran imprescindibles en una pareja, la app Veggly fue fundada en octubre de 2018 por Alex Felipelli, un ingeniero informático que, después de divorciarse intentó sin éxito buscar pareja en las app tradicionales de citas.

"Es difícil para un vegano salir con un carnívoro", explicó Felipelli unos meses después de su emprendimiento, en una entrevista con Twisted.

Veggly se anuncia como “la aplicación de citas vegana número 1 del mundo” y está pensada como una plataforma en la que, además de conocer personas, los usuarios puedan encontrar información y datos de interés relacionados con su estilo de vida.

“El objetivo principal de Veggly es crear un espacio seguro y acogedor, para que los solteros con ideas afines se conecten, compartan experiencias y encuentren socios compatibles”, reza otra de las reseñas recientemente publicadas sobre la app.

Así, los usuarios de la aplicación pueden acceder a un plan gratuito o contratar un plan en el que tienen acceso a más facultades mientras buscan pareja, o como dicen en la aplicación, “Veg-Love”.

“Aquí puedes compartir todo sobre tus comidas en paz y pasar un buen rato, sabiendo que todos están de acuerdo con los valores importantes para ti como proteger a los animales, tu salud y el planeta… Si estás buscando el amor herbívoro, estamos aquí para ayudarte a encontrar la combinación adecuada basada en plantas”, reza un promocional de la plataforma.

Los miembros de Veggly pueden chatear con sus coincidencias mutuas (la aplicación los llama Veg-Matches) sin pagar nada; sin embargo, algunos usuarios optan por pagar tokens o una suscripción mensual para poder enviar más “super Me gusta” y ver a quién le ha gustado su perfil de citas.

Hasta ahora la aplicación ha creado más de 300 mil Veg-Matches y recibido cientos de críticas de veganos y vegetarianos que han perdido el apetito por las citas convencionales y buscan un sustituto apto para veganos.

Nuestras conversaciones se hicieron cada vez más frecuentes (...) Somos muy felices juntos y tenemos muchos planes

Por ahora, la aplicación que está disponible para dispositivos Android e iOS, presume de contar con una base de usuarios robusta (1 millón), además de cientos de miles de matches e historias felices, como la de Annibal, un brasileño que también comparte su historia:

“Conocí a Mel en Veggly. Le envié un me gusta, pero me di cuenta de que no había estado en la aplicación durante un buen tiempo, así que decidí buscarla en Instagram y, como soy terrible para iniciar conversaciones, comencé a hablarle sobre algunos cosméticos veganos que vi que recomendó en sus publicaciones… Luego le pedí la receta de las galletas veganas que también había publicado, y a partir de ahí nuestras conversaciones se hicieron cada vez más frecuentes (...) Somos muy felices juntos y tenemos muchos planes para el futuro”.

Pero como en toda historia real, no todo puede ser color de rosa. También hay usuarios que no han tenido tan buenas experiencias con la app. Otros usuarios de la plataforma han comentado en las redes sociales de la misma que esta no atrae la misma cantidad de usuarios que las aplicaciones de citas más convencionales como Bumble, Hinge o Match.

“Si uno no se encuentra en una gran ciudad con muchos otros usuarios, es posible que no encuentre a nadie compatible en su área, ni a ningún usuario”, lamentan.

No me malinterpreten, tener una aplicación de citas vegetariana/vegana es excelente, pero el diseño, la interfaz y el manejo general de Veggly son atroces, en mi opinión. No solo no hay una versión para PC (bueno, la hay, pero aparentemente no funciona), sino que ni siquiera puedes buscar con base en cosas muy básicas como "¿ya están en una relación?", "¿Tienen una relación?" ¿tienen/quieren hijos?", "¿buscan algo serio?", destacó un usuario de Reddit.





Veganismo va en aumento



Por fortuna para este sector, cada vez más personas deciden cambiar sus hábitos hacia este modo de vida. Tan solo en Estados Unidos hay unos 9 millones de personas que se consideran veganos.

Se trata de un sector que suele ser fiel a sus convicciones, pues de acuerdo con datos de la propia plataforma, el 52 por ciento de sus usuarios veganos no consideraría tener una relación con un carnívoro.

“Estos hallazgos nos ayudan a comprender por qué Veggly se ha vuelto popular”, añade Alex Felipelli.

Por otro lado, tampoco es estrictamente necesario que quienes se registren en la aplicación se consideren estrictamente veganos, ya que también se encuentran ahí personas que apenas están en transición hacia un estilo de vida herbívoro.

Los países donde han hecho más “match”

Recientemente la aplicación reportó un rápido crecimiento en 181 países, de los que destacan Brasil, Canadá, Australia, Corea y Dinamarca, entre los que tienen más actividad.

Sin embargo, Estados Unidos es el país que tiene el mayor número de usuarios de Veggly, con 60 mil 158, seguido del Reino Unido.

Mientras tanto, sus ingenieros se encuentran trabajando para que la aplicación esté disponible en más idiomas, además del inglés, español, alemán, portugués, francés, italiano, danés y polaco.