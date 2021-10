San Judas Tadeo es venerado por narcos

Como cada 28 de octubre se celebra al santo más venerados en México: San Judas Tadeo; el de las causas difíciles, al que celebran desde policías, narcos y persona que le entregue su fe. Sicarios, ladrones y narcos se encomiendan a San Judas Tadeo, uno de los discípulos de Jesucristo, y al que estas personas buscan en él la protección que necesitan para realizar sus actividades.

Una de las apropiaciones más importantes, respecto a la relación de San Judas Tadeo con personas que realizan actos delictivos, es el caso del Cártel de Sinaloa, que se apropió de la figura religiosa para pedirle cuidado y protección.

Otros de los santos que son venerados por el crimen organizado, más específicamente por el narcotráfico, es la imagen de Malverde, que si bien no es un santo reconocido por la iglesia, goza de mucha devoción entre los narcos, y que según la leyenda fue un ladrón que robaba a los ricos para dar a los pobres, y que en la actualidad es muy venerado, sobre todo en Sinaloa.

Cada 28 de octubre se pueden ver a decenas de peregrinos por la carretera que lleva hasta Villanueva, municipio zacatecano ubicado a cuarenta minutos de la capital del estado (en automóvil) en el que se venera a San Judas Tadeo; algunos llegan en bicicleta hasta la cabecera municipal, otros caminando y algunos más lo hacen cargando a cuestas a la imagen del santo venerado.

El año pasado no hubo festejos ni peregrinaciones, pues la pandemia de Covid-19 lo impidió, pero este 2021 muchos peregrinos iniciaron ya sus caminatas a pie hasta algún templo donde se venere al santo. Hay quienes aseguran que el narcotraficante Nemesio Oseguera, mejor conocido como el Mencho, el Señor de los Gallos o el Gallero, es fiel creyente de San Judas Tadeo.

Incluso, la agrupación musical Grupo Nuevo Equipo interpreta una canción en honor al santo, que en su letra dice “un besito a San Juditas, me le pongo de rodillas para agradecer todo lo que he logrado, después me hago un cigarrito mi bolsita de perico, esta noche yo amanezco enfiestado”.

A muchos templos en los que se venera a San Judas Tadeo llegan jóvenes a rendirle culto y a agradecer por algún milagro concedido. En la Ciudad de México, en el Templo de San Hipólito, mejor conocido como la iglesia de San Judas Tadeo, miles de devotos y peregrinos llegan de varias partes de México para venerar al santo cada 28 de octubre.

En contraparte, autoridades de la iglesia católica han expresado que “Un santo nunca tendrá que ver con daños a terceros”. El sacerdote Alejandro Rodríguez dijo que “No hay oportunidad para la confusión, el carisma de una imagen católica nunca tendrá que ver con hacerle daño a terceros”. Además, agregó que “no existe un patrono de narcotraficantes o delincuentes”.

