Organizan segunda pasarela de moda en la UNAM: hay talento y debe estar alejado del privilegio

Aunque la UNAM ofrece 133 carreras divididas en cuatro áreas de conocimiento, moda no es una de ellas. Por esa razón, estudiantes de la Máxima Casa de Estudios organizan la segunda pasarela de modas como una manera pacífica de exigir que la Máxima Casa de Estudios implemente dicha carrera en su oferta académica.

Este nuevo evento es denominado “del pueblo para el pueblo” y su temática es “modas nativas de México”, es decir, las diseñadoras y diseñadores tendrán que explotar su parte más creativa inspirándose en los tipos de vestimenta que se pueden en las calles y que en ocasiones son objeto de burla.

A través de la plataforma TikTok, el usuario @Wuaflin explicó que en los atuendos de la pasarela tendrán que estar presente aquellos elementos de la moda “que sí nos representan”.

“Todas estas modas que vemos en nuestras calles pero han sido objeto de burla y ridiculizadas durante años. Como los buchones, los chacas, los emos, los buchones, cholos, etc. Todo lo que sí nos representa y vemos a diario”, explicó el joven en su video.

¿Por qué hacer una segunda pasarela de modas en la UNAM?

En el mes de febrero estudiantes de diferentes carreras de la UNAM organizaron la primera pasarela de moda frente a la torre de Rectoría que se encuentra en Ciudad Universitaria.

A ese desfile asistieron cientos de jóvenes que diseñaron y/o modelaron atuendos con los que demostraron el talento de la comunidad universitaria para crear, aunque no sin olvidarse de su objetivo para solicitar la apertura de la carrera de moda en la UNAM.

Sin embargo, a la convocatoria también se unieron estudiantes de otras universidades. En la siguiente cuenta podrás encontrar imágenes de cómo se vivió ese día.

"Todo esto es lo que sí nos representa y vemos a diario en la calle y en el transporte público, no lo que nos quieren vender, no lo que viene de Europa, no lo que vemos en blogs de moda de ropa cara de Instagram, nada de eso. Esto es lo que en verdad nos representa y hay que llevarlo con orgullo", expuso @wuaflin.

Además, el joven expresó que en México hay mucho talento, por lo que las oportunidades dentro del mundo de la moda deben de dejar de estar en manos de "el influyentismo".

¿Cuándo será la segunda pasarela de moda en la UNAM?

Aunque la pasarela de moda es organizada por estudiantes de la UNAM, en el evento pueden participar integrantes de la comunidad estudiantil de otras instituciones.

La cita es el 30 de agosto de 2024 a la 1:00 de la tarde frente a la Torre de Rectoría de Ciudad Universitaria.