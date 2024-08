¿Qué es el parhelio? En China se vieron siete soles en el cielo por este fenómeno

Los habitantes de la ciudad de Chengdu, ubicada al sureste de China, se sorprendieron durante la tarde del 17 de agosto, debido a que durante el atardecer lograron observar "siete soles" que iluminaban las nubes.

Aunque el espectáculo de los "siente soles" duró muy pocos minutos, los clips rápidamente se viralizaron en redes sociales, donde los usuarios también quedaron asombrados tras la posibilidad de pensar que hay más de un astro solar.

El fenómeno que permite ver "siete soles" se denomina parhelio, el cual, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, puede aparecer con el Sol o en la noche gracias a la Luna.

Doble Vía México tendrá otro eclipse en 2024, pero ahora lunar: estos son los mejores lugares para verlo

¿Por qué se vieron siete soles en China?

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, en China se pudieron observar siete soles durante el atardecer gracias a un fenómeno conocido como parhelio, el cual se forma cuando hay nubes con forma de copos de algodón, las cuales contienen partículas de hielo.

@hkeye_ Seven “suns” appeared in the sky of Chengdu, China. #meteorological #sunset #beautiful #reflection #HKeye ♬ original sound - HK EYE

Las partículas de hielo funcionan como pequeños prismas que, al ser refractados por la luz del Sol, dan la ilusión óptica de haber más de un astro solar. Sin embargo, el parhelio no siempre tiene la misma forma, pues a veces permite ver un Sol tras las nubes, pero menos brillante.

El subgerente de Pronóstico Meteorológico del Servicio Meteorológico Nacional, Alberto Hernández, destaca que en México este fenómeno no es tan frecuente como en países de Europa, Asia y Norteamérica, pues el parhelio solo se da en condiciones extremadamente frías, lo cual cristaliza el agua y forma hielo hexagonal en las nubes.

Te puede interesar: La Luna sufre terremotos que duran más tiempo que los de la Tierra, revela la NASA

Por su parte, la NASA establece que los parhelios también pueden aparecer como manchas de luz brillantes en ambos lados del Sol.

Seven "suns"🌞appeared in the sky of Chengdu, SW #China's Sichuan on Monday. The stunning phenomenon is likely a result of light refraction and scattering. pic.twitter.com/iN4ejMlbIT — Shanghai Daily (@shanghaidaily) August 20, 2024

¿Cuándo se registró el primer parhelio?

Europa Press informa que el primer parhelio se registró en 1535, en Estocolmo. Ante el asombro por los "siete soles", este fenómeno quedó plasmado en el cuadro Vädersolstavlan, con la técnica de óleo sobre tabla.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante