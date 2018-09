Símbolo universal: póster del Che Guevara cumple 50 años

DUBLÍN, Irlanda. Cincuenta años después de crear el póster del Che Guevara que aún adorna las habitaciones de estudiantes de todo el mundo, el artista irlandés Jim Fitzpatrick está encantado con su universalidad, pero preocupado por su explotación con fines comerciales.

Fitzpatrick creó la imagen en 1968 sobre una fotografía del revolucionario argentino tomada en 1960 por el fotógrafo cubano Alberto Korda y la puso gratis a disposición del que quisiera usarla.

La imagen fue rápidamente adoptada por movimientos de izquierda y apareció en camisetas, pósteres y panfletos, pero también fue utilizada por compañías para comercializar productos, algo que enfureció a Fitzpatrick y lo llevó a reclamar los derechos de autor en 2010.

"No me molestaba al principio, me daba igual quién estuviera haciendo camisetas", dijo.

"Pero cuando una compañía comercial grande, como una empresa de cigarrillos, que ha literalmente robado mi imagen, produce atados de cigarrillos con mi imagen distorsionada, de izquierda a derecha, entonces tuve graves problemas porque detesto ese tipo de explotación comercial", agregó.

En declaraciones en su casa y estudio en Sutton, al norte de la capital irlandesa Dublín, Fitzpatrick recordó cómo creó la imagen.

"Hice un par de pósteres con ella, pero el que importa, el rojo y negro que todos conocen, el más icónico, ese fue hecho después del asesinato (de Guevara) cuando era prisionero de guerra, para una exhibición en Londres llamada Viva Che", contó en referencia a la muerte del líder argentino a mano de las fuerzas bolivianas en 1967.

"El Che es muy simple. Es un dibujo en blanco y negro al que le agregué rojo. La estrella fue pintada a mano en rojo", dijo, desplegando una gran impresión de la imagen.

"Gráficamente es muy intensa y directa, es inmediata y eso es lo que me gusta de ella", agregó.

Fitzpatrick dijo que le ofreció los derechos de autor de la imagen a la familia de Guevara, que no ha devuelto los documentos necesarios para que él se los pudiera pasar, y que entonces se los podría legar a una organización caritativa.