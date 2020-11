Denuncian que sitio web en Secretaría de Agricultura lleva a portal pornográfico

El gobierno de México volvió a causar polémica luego de que un portal vinculado a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) presentó "fallas", pues al ingresar a una liga esta redireccionaba a una página pornográfica.

Se trata del sitio Centro de Información de Mercados Agroalimentarios (Cima), al que también pertenece la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (Aserca), ambos de la Sader, en donde al dar click en el apartado "México, calidad suprema", ubicado en la sección Certificaciones, este te llevaba al sitio "Cerdas.com".





¡Qué poca, @GobiernoMX!



Les enseñaba a mis hijos los beneficios de la Agricultura en su página @asercamx y al dar clic en "México, calidad suprema" me mandó a una página porno llamada "cerdas punto com".



¡No se vale!



Les dejo el link por si no me creen: https://t.co/hnuOaYWs1Y pic.twitter.com/iMfjPG8xqv — vampipe ⍨ (@vampipe) November 14, 2020

Sin embargo, luego de que la noticia se viralizó, usuarios de redes sociales reportaron la falla y posteriormente la liga fue eliminada del portal.

Hasta el momento la Sader y el gobierno de México no han realizado declaraciones al respecto.

Foto: Captura Secretaría de Agricultura

Cabe resaltar que esta no es la primera vez que sucede algo así, pues recientemente la Lotería Nacional captó la atención de los usuarios al publicar información sobre el Zodiaco en la página web del gobierno federal, pero más tarde el contenido desapareció del sitio tras recibir varias críticas.

Además, en agosto pasado el portal VisitMexico también presentó fallas, ya que mostraba el nombre de algunos estados y pueblos mágicos traducido al inglés, entre ellos Guerrero como "Warrior" y Nuevo León como "New Lion", así como Villa del Carbón como "Coal Village".

Ante ello la Secretaría de Turismo emitió un comunicado y señaló que estas acciones se realizaron con el fin de dañar la imagen del país e interpuso una denuncia.

En mayo también sucedió un caso similar al del portal de la Sader, ya que se dio a conocer que el sitio web donde se incluían las propuestas de campaña y el Proyecto de Nación 2018-24 del ahora presidente Andrés Manuel López Obrador fue olvidado y se convirtió en una página que ofrece contenido audiovisual para adultos.