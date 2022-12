SOY | Poliamor: Para quien quiera y para quien aguante

El poliamor es una opción que pone en entredicho los estándares de las relaciones tradicionales, pero que sin duda, cada vez toma más fuerza entre las nuevas generaciones.



Del tema incómodo a la realidad y la reflexión sobre las diferentes formas de amar, surge esa controversia que hasta nuestros días rebasa los límites de lo que llamamos moral y de la que se desprenden varios cuestionamientos: ¿Qué tan válida es la monogamia? ¿Qué tan felices somos compartiendo nuestra vida con una sola persona? ¿Y qué tan difícil será compartir la intimidad en pareja con más personas?





Es el poliamor, un tema de discusión de nuevas generaciones y una experiencia que rompe los estigmas de religión e ideología en muchas partes del mundo.

No poner etiquetas a las relaciones está de moda a partir de una importante y extensa difusión mediática y social sobre cualquier tipo de género, preferencia o apertura sexual; se trata de ir más allá de lo ético y lo emocional.

"Yo hablo de amor ético, porque no me gusta el concepto de amor sano, porque lo sano implica amor enfermo; no me lleva a este lugar donde pensamos qué está bien y qué está mal. Yo soy de la idea de que las relaciones dependen de las personas que están involucradas y de que en vez de poner un molde particular, es mejor ver cuál es el modelo relacional o la forma de amar que a todos y todas les sirve", afirma Jaime Gama Psicoterapeuta Gestalt.

El experto habla sobre las relaciones éticas, aquellas donde se involucran los valores que nos hacen estar tranquilos con nosotros mismos en cuanto a seguir las normas y el tradicionalismo familiar con el que crecimos y al que nos tuvimos que adaptar desde niños.

"El poliamor es un concepto que tiene muy poco tiempo. O sea, empezó como tal en los 90, antes hubo intentos, pero la idea de una relación poliamorosa es donde la persona se considera capaz de tener más de un vínculo afectivo. Posiblemente sexual simultáneamente, donde todas las personas sepan no porque digan, 'ay, es que mi papá era poliamoroso', no es cierto, mi papá era infiel, en mi caso yo no. Él tenía varias parejas, pero no estaban de acuerdo. El problema es cuando se empieza a decir que la monogamia está mal y que lo correcto es ser no monógamos. Así deberíamos amar también al poliamor como tal.

"Hice una investigación para mi tesis, precisamente acerca de masculinidad y el poliamor, y algo que propone y que ayuda es que hay que cuestionar mi paradigma, cuestionar cómo amo. Y es posible que a partir de conocer la opción del poliamor, de tener más de un vínculo romántico afectivo, yo decida que solo quiero estar con una sola persona y es perfectamente válido. Pero ahí es donde este cambio de yo debería ser monógamo o poliamoroso a yo quiero ser monógamo-poliamoroso. Básicamente lo que viene a ser el poliamor y las relaciones swinger y la anarquía relacional y las cosas platónicas es dar opciones. Porque si no tengo, si yo no sé que tengo opciones, no estoy eligiendo. Yo puedo elegir ser monógamo de otra forma. Si crees que es lo único que puedo hacer, me resigno a lo que debería ser", dice Gama.

¿Está de moda amar a más de una persona?

Justificarnos a la hora de tomar decisiones o atribuir a otros factores lo que nos llevó a cometer lo que creemos que es un error y que va en contra de lo establecido por la sociedad, es una reacción natural que, según el experto, nos lleva a convertirnos en víctimas.

"Porque históricamente lo que yo veo es esta tendencia a responsabilizar al modelo, a la monogamia, a la no monogamia, a la religión, a las leyes, a todo el mundo, acerca de cómo es mi relación. Esta parte de una relación 'sana' otra vez me lleva a culpar a mis heridas, a mi apego a lo que sea. Y esto me lleva a un lugar de victimización donde surgen relaciones de violencia, donde sí hay víctimas, ahí esto no aplica. Pero en relaciones medianamente 'decentes', el yo responsabilizar a otra cosa por mi relación, me lleva a un lugar de víctima donde soy impotente y no tengo lo que yo quiero.

"Lo que yo he visto últimamente es esta reacción en contra de la monogamia de personas no monógamas que al final hacen lo mismo. Es decir, es que la monogamia está mal porque naturalmente así somos, porque también se culpa la naturaleza. Pero lo que yo veo que está pasando ahora es un movimiento donde se busca la intencionalidad y la responsabilidad de cómo me voy a relacionar con otra persona, independientemente de cómo sea el modelo o lo demás".

El poliamor no es para todo el mundo

Existe mucha gente que no estaría dispuesta a enfocarse por completo al poliamor porque, por ahí se dice, "si ya con uno tengo, para qué quiero dos?

"El poliamor es para quien quiera y para quien aguante. Para quien esté dispuesto o dispuesta a hacer el trabajo. Yo no creo que haya una predisposición. Otra vez yo no le echaría la culpa a 'es que tengo genes poliamorosos, es que tengo tendencias poliamorosas'. Yo creo que el poliamor es una opción que se puede experimentar. Yo lo experimenté, experimento de cierta forma. Desde este lugar donde yo quiero saber cómo funciona y si me funciona.

"¿Para quién es? Para quien le funcione. Me parece importante, por ejemplo, saber que si yo voy a empezar una relación poliamorosa, la forma ética de hacerlo es siendo responsable de qué quiero y tomando en cuenta el bienestar de todas las personas. Por ejemplo, hay personas que están en relación monógama y dicen queremos incluir una tercera persona como si fuera un objeto, como si fuera vamos a agarrar este perrito, vamos a adoptarlo. Eso no considera a esta tercera persona como una gente responsable que tiene sus deseos y necesidades. Yo no puedo hacer acuerdos y reglas a partir de una persona que todavía no existe. Entonces, creo que una relación poliamorosa definitivamente requiere tener conciencia y responsabilidad de mis necesidades y saber que hay otras personas que también tiene necesidades.





"Es una opción que puede ser para alguien que quiera explorar más de un vínculo romántico y no necesariamente sexual. Pero hay que tomar en cuenta el bienestar de todas las personas involucradas".





Para Gama es importante diferenciar el poliamor de lo que es una relación abierta ya que esta última, "está enfocada en tener exclusividad romántica. Por ejemplo, yo puedo tener una relación monógama abierta donde tengo solo un vínculo romántico, pero no tenemos exclusividad sexual. El poliamor, por ejemplo, puede ser cerrado o abierto. Yo puedo estar en una polirelación donde tenemos X número de vínculos y solamente tengo sexo con estos vínculos. El poliamor puede ser romántico desde la definición y puede ser o no apertura sexual".

Sobre si este tipo de estilo de vida se da más entre heterosexuales o miembros de la comunidad LGBT+, explica:

"Yo fui juzgado por cómo amar y me costó mucho trabajo ser de closet, pasé por violencias de alguna forma. Este es otro lado donde digo es que yo no acepto que me juzguen por cómo amo. Cualquiera esperaría que la comunidad LGBT+ estuviera más abierta a probar otras formas de amar, pero no, el poliamor, puede ser heterosexual, no tiene que ser pansexual, bisexual, o binario.

Realmente esta información que está siendo un poco más pública, un poco más expansiva, sí, está llegando.





