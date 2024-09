SOY Rebecca de Alba dice no a los concursos de belleza

“Los concursos de belleza se tienen que acabar”, dice en entrevista Rebecca de Alba, quien actualmente se dedica tiempo completo a su labor como filántropa a cargo de la fundación homónima que preside, la cual está cumpliendo 16 años en la lucha contra el cáncer.

“Para llevar a cabo un certamen como Miss Universo se debe saber quiénes van a estar o qué tipo de mujeres estamos buscando; o como lo que sucedió recientemente, qué tipo de personas transgénero estamos buscando; se debe entender cuál es el canon de belleza a seguir, pero hay que darnos cuenta que ya no es tanto la belleza, sino más el intelecto lo que se debe resaltar. Yo que estuve en un concurso de belleza, recuerdo que no era tan complicado, pero en ese entonces se tenía muy claro de qué se trataba el concurso. O sea, era más belleza que intelecto y ya no debe ser así, hay muchos temas más importantes referentes a la mujer”, afirma.

El próximo 28 de septiembre la conductora mexicana llevará a cabo la venta anual de ropa para recaudar fondos que serán donados a su fundación para realizar tratamientos en beneficio de personas de escasos recursos que padecen diferentes tipos de cáncer, entre ellos el testicular, el de mama y el cerebral infantil.

Habla de la forma en que ha creado estrategias para conseguir medicamentos que durante la gestión de la 4T han escaseado y de cómo logra vencer los retos que implica permanecer al frente de una fundación en la que cada año aumentan los casos de éxito gracias a la difusión sobre el tema de la prevención, sana alimentación y conciencia de la enfermedad.

“Cuando abres una fundación, ésta debe tener mucho compromiso y transparencia. Nada te garantiza que dure poco o mucho tiempo. Luego cambiamos de gobierno y hubo muchas modificaciones, de hecho a veces es todo un tema. Cumplimos 16 años y para conseguir la solidez necesaria debes tener un plan ABC.

Su pasión por ayudar a los demás surgió desde muy joven, como un talento innato que fue desarrollando con el tiempo





“En vez de enfocarnos en el por qué falta el medicamento, porque creo que todos lo sabemos, fue el enfocarnos en lo que vamos a hacer para enfrentar esto, entonces afortunadamente nuestros pacientes no dejaron de tomar sus tratamientos. En este caso es el médico el que decide cuál es el tratamiento que le corresponde al paciente. Lo que hace la fundación es conseguirlo y comprarlo en laboratorio, pero el médico nos dice qué es lo que lo que necesita el paciente como tratamiento ya que no hay el medicamento que tomó inicialmente, pero para que no interrumpa el proceso, nos dan un par de nombres de medicamentos que se necesitan para seguir con el proceso adecuadamente.

“Es un trabajo de todo el año y lo hacemos desde diferentes frentes con muchas acciones, no es solamente hacer un evento de dos días y decir bueno ya ahora nos sentamos porque ya acabamos”.

Rebecca se define a sí misma como una persona muy constante. “Pero yo no me doy el crédito porque creo mucho en el trabajo en equipo y el tener casi el 90 por ciento de las personas que empezaron conmigo en 2008, es lo que ha logrado el éxito del proyecto”.

Su pasión por ayudar a los demás surgió desde muy joven, como un talento innato que fue desarrollando con el paso del tiempo, hasta construir todo un programa especializado con el que ahora se consolida dentro del ámbito del altruismo.

“Yo no sabía nada de fundaciones, más que ser voluntaria desde muy chavita; a los 14 años descubrí esta pasión y pasaron los años y dije voy a abrir mi fundación y sentí que había llegado el momento y entonces nace Fundación de Alba. Las fundaciones casi por lo general surgen a raíz de un tema que vivió la persona que las crea, y así se crean para chicos con síndrome de Down y otras, pero en mi caso, afortunadamente en mi casa no ha habido ni hay casos de personas con cáncer.

“Sin embargo, como sabemos, no estamos exentos, tanto hombres como mujeres de padecer esta enfermedad, o de ser parte de esa estadística, pero hay muchas maneras de poder evitarla y no sumarse a las listas”.

Con el paso de los años ha dejado a un lado su aparición en la pantalla chica, debido a otros proyectos le han parecido más interesantes





Entre los desafíos más importantes está el enfrentar la parte más sensible y emocional que existe al estar en contacto con personas que deben pasar por los complicados procesos que conllevan esta enfermedad desde el plano psicológico hasta el social y familiar.

“Con el paso del tiempo he adquirido más fuerza al entender mi papel dentro de la Fundación, porque emocional y anímicamente es algo que te puede afectar si estás muy cerca de cada situación que se presenta con cada paciente, entonces la mayor satisfacción para mí y mi equipo, es que seguimos juntos en esto.

“Todas las personas que se han sumado a la Fundación, ahora van con otra perspectiva; la gente ya no va un ratito a la venta anual, solamente porque es ropa nueva y tiene unos descuentazos, sino que realmente quieren apoyar a pacientes con cáncer. Otra de las satisfacciones es que el Centro Mexicano para la filantropía nos ha reconocido por tres años consecutivos como una fundación que rinde cuentas, que es transparente, o sea no todo el mundo se gana esto”.

La fundación empezó a atender niños, después siguió con jóvenes y cada vez se empezaron a presentar más temas de cáncer masculino, “hace 14 años se abrió un programa de cáncer testicular para jóvenes de 15 a 38 años, que es más o menos la población de esa edad donde aparece este cáncer altamente curable, pero también lanzamos campañas de prevención en donde el hombre se tiene que autoexplorar de la misma manera que las mujeres lo hacemos en el tema de cáncer de mama, una de las grandes brechas que hemos ido abriendo”.





Crear conciencia es la prioridad

Haber ayudado a tantos jóvenes con cáncer testicular después a mujeres con cáncer de mama, posteriormente a personas con cáncer cervicouterino y ovárico es una recompensa gratificante para la conductora.

“La gente nos pregunta: ‘¿Y el cáncer de próstata es bajo?’ No, para nada, porque al año en México existen miles de casos, y cáncer de mama cada año se presentan más de 8 mil casos y los nuevos son 31 mil y aquí el tema es que llega el paciente muy tarde.

“Tenemos campañas de prevención muy puntuales para que tanto mujeres como hombres tengan una vida saludable, con un equilibrio en su alimentación y estilo de vida. Sabes que el cigarro ocasiona cáncer, bueno, pues no fumes; sabes que el alcohol tiene también esta incidencia importante, bueno, pues no tomes. O también el tema de la comida claro, pero sobre todo la autoexploración que no existe conciencia sobre eso. Hay que vencer ese miedo de la gente de acudir al doctor no cuando siente algo en su cuerpo no, no cuando ya estás enfermo.

“Hay tecnología muy avanzada, pero crece y crece la necesidad y la ayuda existe, pero la enfermedad ya nos rebasó. Está la urgencia de encontrar un método eficiente para la cura del cáncer. Seguimos con las líneas de tratamientos tradicionales, con las radios, con el medicamento oncológico. O sea, es como el mismo protocolo, digamos con el que le corresponde a los 200 tipos de cáncer”.

Cuando me dicen que abra un canal de YouTube y que esté más presente en redes me detengo, porque soy muy privada y me manejo con mucho cuidado





Rebecca es muy puntual en términos de alimentación ya que hay alimentos que la gente sigue consumiendo que siguen provocando esta enfermedad, como el atún o los químicos que existen en la en las ollas a la hora de cocinar o lo que respiramos y en lo que coincide en que es necesario sobre todo informar sobre este tipo de temas.

“Ahora ya se ha descubierto y se ha tomado conciencia de cuáles son los alimentos que nos hacen daño, que son tóxicos y que producen células cancerígenas, que se despierta esa célula en nuestro cuerpo. Entonces hay muchos factores evidentemente de línea directa si alguien en tu familia, tu mamá o tus hermanos padecieron cáncer. Bueno, pues es un factor totalmente importantísimo en el que todavía tienes que estar más consciente y hacerte chequeos para cuidarte todavía más.

“Hemos aprendido a lo largo de estos años, que no nada más era la polución o los radicales libres a causa de la contaminación que hay, entonces ahora es que comes una manzana, pero vienen calificadas con unos números y quiere decir que es manzana está regada por pesticidas, pero la otra manzana no. Es demasiada información. También por lo que he visto en muchos casos, influyen mucho las emociones y además tener desorden de sueño, pero si además eres aprensivo o si eres una persona iracunda… Son muchos factores a tomar en cuenta”.

Nuevos proyectos

Con el paso de los años, Rebecca de Alba ha dejado a un lado su aparición en la pantalla chica, debido a otros proyectos le han parecido más interesantes.

“Es curioso porque cuando me dicen que abra un canal de YouTube y que cuente cosas y comparta y que también esté presente en redes, a mí me pasa algo, me detiene porque soy muy privada y me manejo con mucho cuidado, también porque siempre se me relaciona con el espectáculo.

“Si no se trata de mí, porque casi nunca doy noticia de nada, me preguntan por todos los artistas, pero en su mayoría no sacan esa nota que yo di, la manipulan por completo, que si yo dije… que si fuiste… Así que estoy elaborando una forma de poder estar más presente en el tema de redes sin que se preste a que algo que sale en mi Instagram, pues de repente ya se domina en la mayoría de los espectáculos”.

Cuenta que su secreto de mantenerse joven y bella con el paso de los años es tomar mucha agua, hacer ejercicio y tener la mejor actitud ante la vida sin dejar a un lado sus técnicas de belleza continuas.