Star Wars: Always: el mega trailer que resume una Guerra de las Galaxias

¿Te has preguntado cómo sería tener las 10 películas de Star Wars en una sola? Esto mismo fue lo que el actor Topher Grace (Los maravillosos 70, Spider Man 3, Interestellar) buscó responder junto con el editor Jeff Yorkes, por lo que tomaron la decisión de condensar los puntos clave como si se tratara de una sola entrega.

Dedicaron, según el propio Grace, todo un fin de semana mientras sus esposas no se encontraban, a crear lo que titularon como Star Wars: Always.

El video de apenas 5 minutos, trata de contar la historia de la familia Skywalker utilizando partes de los episodios del 1 al 8, apoyándose de los spin-offs a manera de flashbacks, pasando por escenas y batallas emblemáticas a lo largo de la trama y mostrando algunas escenas eliminadas en el camino.

No es la primera ocasión en la que el actor toma un proyecto de este calibre, pues ya en el 2012, había realizado un mega corte de las 3 precuelas condensándolas en un solo filme de 85 minutos, del que si presentó pruebas en su momento, pero que muy pocas personas pudieron ver, pues se hizo una proyección privada.

Star Wars: Always, que toma su nombre de la frase “May the Force Be With You Always”, sirve como resumen para los más despistados, de la saga galáctica y para los más emotivos, como un recordatorio de la nueva película que se estrena a finales de este año y que cierra la trama en torno a los Skywalkers.

