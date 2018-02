Subastan libro del Kamasutra Prohibido

LONDRES, Inglterra. Aquellos hombres que quieran que “su semilla abunde" deben comer carne y otros alimentos recomendables para ayudar a la función sexual masculina, entre los que se incluyen los huevos, los gorriones, los mirlos, las aves cazadoras de mosquitos e insectos voladores, las palomas jóvenes, los zorzales, las perdices, así como las chirivías, el jengibre y los nabos.

Aquellas mujeres que deseen procrear un hijo varón deben acostarse sobre su lado derecho después de mantener relaciones sexuales, y aquellas que quieran dar a luz una niña, deben yacer sobre su costado izquierdo, después hacer el amor.

Son algunas de las recomendaciones del libro ‘Aristotle’s Masterpiece Completed In Two Parts, The First Containing the Secrets of Generation’ (La obra maestra de Aristóteles completada en dos partes, la primera de las cuales contiene los secretos de la generación'), que la casa de subastas Hansons Auctioneers & Valuers, pondrá a la venta en unas semanas.

Algunos pasajes de este manual secreto del sexo que data de 1720 y fue prohibido hasta la década de 1960 debido a su chocante y a menudo escandaloso contenido, podrían considerarse una versión europea y con tintes sexistas, del Kamasutra hindú, un texto sobre la sexualidad y el erotismo humanos, escrito por Vatsiaiana, en algún momento entre los siglos I y VI.

“Insinuar que el nacimiento de criaturas monstruosas se debe a que las mujeres se han acostado con bestias, es uno de los aspectos más chocantes de este libro, al igual que las ilustraciones que acompañan a esas insinuaciones”, señala a Efe Jill Gallone, gerente de medios y publicidad de Hansons.

Aunque como señalan desde Hansons, “la corrección política aún no se había inventado” cuando se publicó en Londres este libro de casi 300 años de antigüedad, en él se mezclan el conocimiento primitivo y los elementos religiosos, con las afirmaciones de nacimientos monstruosos, la brujería, la astrología y los relatos de mujeres con muchos años de matrimonio.

“El libro incluso afirma que la imaginación de los padres produce los rasgos del niño e incluye una ilustración de una "doncella peluda y un bebé que nació negro por la imaginación de los padres", señala Jim Spencer.