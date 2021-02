Tarjetas inspiradas en la pandemia, una opción para este San Valentín

Con bromas sobre las mascarillas, los controles de temperatura y el distanciamiento social, las tarjetas inspiradas en la pandemia figuran entre las ofertas románticas tradicionales de este 2021, mientras las parejas en Gran Bretaña se preparan para el Día de San Valentín, pero bajo llave.

Los diseños en sitios de compañías de tarjetas de felicitación como Thortful y Moonpig incluyen representaciones de una pareja socialmente distanciada con trajes de materiales peligrosos, un corazón con máscara o una pareja que se ha quedado durante mucho tiempo encerrada en casa. Una de sus tarjetas pregunta: "Will you be my quarantine?" (¿Serás mi cuarentena?)

La diseñadora de Panda & The Prince, Amanda Hallam, jugó con los controles de temperatura de una de sus tarjetas, dibujando un termómetro digital con un corazón adornado con las palabras "¡Estoy tan caliente por ti ahora mismo!”

"Si una tarjeta puede hacer sonreír y hacer reír a la gente en tiempos un poco desafiantes, creo que sería perfecto", dijo la diseñador que radica en Nottingham, Inglaterra.

Con una socialización limitada durante la mayor parte de 2020, las personas han recurrido cada vez más a las tarjetas para mantenerse en contacto con amigos y familiares. Hallam dijo que había visto un aumento del 200 por ciento en la demanda de sus tarjetas con respecto al año pasado.

En Moonpig, las tarjetas con temática de estancia en casa por el Covid-19 ya representan el cinco por ciento de sus ventas totales, según la compañía.

"Algunas de estas tarjetas se han incorporado directamente a nuestros diseños más vendidos este año", dijo.

Sobre sus creaciones, Amanda habla de cómo surgió la idea para una tarjeta postal:

“Es una broma común en nuestra casa referirnos a los termómetros cuando hablamos de lo calientes que estamos, lo que obviamente se puede trasladar muy bien al día de San Valentín. Y como soy fanática de los juegos de palabras, me vino la idea y dibujé un termómetro digital para esa postal”

“Esto nace de pensar en algo que primero piensas que probablemente funciona solo para ti y alguien cercano, y luego te das cuenta de que en realidad es algo con lo que mucha gente se identifica. Así es como lo hago yo: Primero necesito pensar en una persona y luego, con suerte, se traduce en las masas… Solo hay que cruzar los dedos”, agrega.

Amanda dice que esta propuesta nos recuerda que lo que la gente quiere es conectarse con los demás y que quizá por ello han tenido tanto éxito.

Otras de las tarjetas que ella y su equipo han lanzado para esta temporada, incluyen frases como “El amor no es lo único en al aire”, “Estoy aburrido del encierro, pero nunca me aburriré de ti” y “Sobrevivimos el bloqueo juntos y te amo más que nunca… Feliz día de San Valentín”.

