Te invito a mi cumple: Elías Ayub invita los tacos de canasta, ¿dónde y cuándo asistir?

El empresario Elías Ayub, yerno de Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo, anunció en sus redes que este jueves cumple años e invitó a quienes quisieran acompañarlo a que compartan con él unos taquitos de canasta y refrescos.

Ayub es recordado por el programa “Shark Tank”, un programa en formato reality en el que un jurado conformado por empresarios evaluaba propuestas de emprendedores mexicanos y sí les gustaba la idea, les brindaba apoyo financiero y logístico.

Te recomendamos: ¿AMLO desbanca a streamers hispanos? Mañanera, entre lo más reproducido en YouTube

Caíganle a mi fiesta

Mediante un clip en Twitter, Elías Ayub invitó a quienes quisieran a “echar un taco” como decimos los mexicanos por su cumpleaños.

“Oigan ¿Qué creen? Mañana es mi cumple, no manches, me estoy haciendo viejo”, luego dijo que no era gran cosa el menú pero quien quisiera era bienvenido a comer taquitos de canasta y refresco: “No es gran cosa, por qué quién sabe cuántos lleguen”.

Luego dijo que esperaba a todos en Polanco por si estás interesado en ir:

“Pero neta, invitados todos, está buenísima la idea. Los invito mañana 27 de abril a las 2:30 de la tarde, en el parque que está enfrente de la iglesia de San Agustín, en Polanco”, agregó.

Te invito a mi cumple pic.twitter.com/l2tw0fxcOA — Arturo Elias Ayub (@arturoelias) April 27, 2023

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Estaría super cool verlos por ahí. Les mando un abrazote y nos vemos mañana”, y agregó que quien quisiera irle avisara en sus redes sociales, incluídos los “haters”, aunque aseguró el empresario, son pocos.