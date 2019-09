Checa aquí el resumen de todo lo mostrado en el Nintendo Direct

Como ya se había anunciado, este miércoles la compañía nipona Nintendo dio a conocer todas las novedades que llegarán en los últimos cuatro meses del año a través de su famoso Nintendo Direct.

Dicho sea de paso, en esta ocasión había un interés especial por los rumores que se habían desatado y tomado fuerza durante la semana, como la inclusión de un personaje de SNK en Super Smash Bros. Ultimate y el lanzamiento del Super NES Online. via GIPHY

Sin más preámbulos, este es pues el resumen de todo lo anunciado por Nintendo:

Super NES Online

Los clásicos de clásicos de la mítica consola de 16 bits, la Super Nintendo, llegarán a la Nintendo Switch a partir del 6 de septiembre y los suscriptores de Nintendo Switch Online podrán disfrutar de los primeros 20 juegos:

· Super Mario World

· Super Mario Kart

· The Legend of Zelda: A Link to the Past

· Super Metroid

· Stunt Race FX (Que reaparece por primera vez desde su lanzamiento original en Super NES)

· Kirby’s Dream Land 3

· Super Mario World 2: Yoshi’s Island

· Star Fox

· F-ZERO

· Pilotwings

· Kirby’s Dream Course

· BRAWL BROTHERS

· Breath of Fire

· Demon’s Crest

· Joe & Mac 2: Lost in the Tropics

· SUPER E.D.F. EARTH DEFENSE FORCE

· Super Ghouls’n Ghosts

· Super Puyo 2 (Por primera vez estará disponible en Europa)

· Super Soccer (Por primera vez desde su lanzamiento original en Super NES)

· Super Tennis (Por primera vez desde su lanzamiento original en Super NES)

Además, los clásicos videojuegos tendrán funcionalidades en línea, como el modo multijugador y el chat de voz a través de la aplicación para smartphones Nintendo Switch Online.

Al igual que con los títulos del NES, en estos nuevos clásicos también estará disponible la función de rebobinado, salvar y cargar el juego en puntos determinados de la partida.

La cereza del pastel, es el mando retro inalámbrico del SNES como oferta exclusiva para los suscriptores de Nintendo Switch Online.

Overwatch para Nintendo Switch

De igual forma, en los días recientes se había rumoreado sobre la aparición del popular videojuego de acción multijugador de Blizzard, aunque el lanzamiento será el próximo 15 de octubre, Overwatch ya puede pre ordenarse desde hoy.

Xenoblade Chronicles: Definitive Edition

Uno de los juegos más memorables de la no tan añeja Nintendo Wii, llegará con gráficos renovados a la Switch en el 2020.

El famoso juego JRPG Xenoblade Chronicles: Definitive Edition tendrá además otras novedades que se reservarán hasta el próximo Nintendo Direct.

Super Smash Bros. Ultimate

Finalmente llegó… lo que toda Norteamérica esperaba. El día de hoy junto a la actualización 5.0 del juego, aterrizó la pareja de Rare Banjo y Kazooie, para repartir golpes como en los viejos tiempos.

Estos personajes forman parte del DLC Fighters Pack, siendo los terceros en ser lanzados de 5.

Junto a ellos, también apareció el escenario de la Montaña Espiral y los temas musicales clásicos del juego.

La segunda noticia que causó hype en las redes sociales, fue el anuncio del cuarto personaje, cuyo rumor también había comenzado a tomar fuerza desde días anteriores… Terry Bogard conocido por la saga Fatal Fury y The King Of Fighters de SNK, llegará en noviembre.

El tercer y último anuncio, fueron los nuevos atuendos para los Mii, los cuales fueron encabezados por el mismísimo Sans, uno de los personajes más memorables de Undertale; Protoman y Zero de la exitosa franquicia de Megaman para NES y Megaman X de SNES; el traje los Grunts del Team Rocket de Pokémon; Goemon de Mystical Ninja, el clásico juego del Nintendo 64.

Little Town Hero, lo nuevo de Game Freak

Los creadores de Pokémon lanzarán este año otro videojuego de nombre Little Town Hero, que llegará el próximo 16 de octubre.

Con unos gráficos un tanto caricaturescos, el video mostrado revela una jugabilidad que parece combinar las dinámicas de los juegos de rol por turnos con las de un juego de rol estratégico. Aún no se ha revelado más del juego por lo que en las próximas semanas podría saberse más.

Además, uno de los anuncios más sorprendentes, es que contará con Toby Fox (creador de Undertale) como compositor de la mayor parte de la banda sonora del juego.

Deadly Premonition 2

Algo que nadie esperaba, era el título y que mejor sabor de boca dejó, es Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise, secuela del título de culto que se lanzó en las consolas de la generación anterior; estará disponible en el 2020.

Escrito y dirigido nuevamente por Swery, la nueva aventura cuenta la historia de Francis York Morgan, un agente especial del FBI que tendrá que reabrir un caso que creía resuelto hace años.

Mientras llega, desde hoy puedes descargar Deadly Premonition, la primera parte de este enigmático juego.

Pokémon Sword & Shield

La esperada y criticada nueva entrega de la franquicia, también se dejó ver en el Nintendo Direct, presentando además dos sorpresas.

La primera se trató de dos nuevos Pokémons revelados:

Cramorant: de tipo agua y volador.

Nintendo

Polteagiest: un Pokémon tipo fantasma que vive dentro de una tetera.

Nintendo

La segunda sorpresa fue la revelación de un campamento Pokémon, que servirá como un centro de reunión entre todos los jugadores en línea… además, los personajes principales podrán personalizarse, tal y como ya había sucedido en las ediciones Sol, Luna, Ultra Sol y Ultra Luna.

Luigi's Mansion 3

La tercera entrega del bigotudo de verde llegará a la Switch el próximo 31 de octubre, justo en el Halloween.

Y el durante el Nintendo Direct, se revelaron nuevos detalles como el ScreamPark, un modo multijugador competitivo con hasta 8 jugadores y un nuevo tráiler que te compartimos a continuación:

Y estos fueron algunos de los anuncios restantes en el Nintendo Direct.