Terrorífico crimen: Descuartizan a modelo y la abandonan en un BMW

Un hombre gritaba desesperadamente y lo hacía con gran razón. Sara Zghoul, modelo de 28 años, fue encontrada descuartizada dentro de dos maletas dentro de un BMW que había sido abandonado cerca de un parque.

Según testigos, el hombre gritaba y deambulaba sin sentido cerca del auto por lo que decidieron llamar al 911. Cuando la policía encontró el auto, descubrieron el macabro crimen que se había cometido.

Durante la noche lluviosa la policía emprendió la búsqueda del sospechoso. El hombre fue hallado a punto de suicidarse en un barranco pero finalmente fue custodiado por las autoridades; trató de colgarse y de desangrarse de las muñecas.

Sara solía publicar en sus cuentas de redes sociales mensajes positivos y además alentaba a sus seguidores a nunca rendirse ante ninguna mala circunstancia. Ahora deja huérfano a un pequeño.

Las autoridades ya investigan el crimen que ha sido condenado por la brutalidad con la que se cometió.