The Game Awards: estos son los nominados a Mejor Videojuego del Año

Tal y como se había anunciado, este medio día fueron anunciados los nominados a los mejores juegos del año, así como diversas categorías de la más reconocida premiación en el mundo de los videojuegos.

El periodista y presentador Geoff Keighley anunció a través de las plataformas digitales a los juegos que serán galardonados en la The Game Awards 2020, que anticipan pueda romper los récords de audiencia registrados en su edición pasada, pues este año serán completamente transmisión digital.

La lista a los mejores juegos del año está conformada por Animal Crossing: New Horizons, Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima, DOOM Eternal y The Last Of Us II, este último con diez nominaciones en otras categorías.

La cita de la gala será el próximo 10 de diciembre en tres sedes diferentes, Tokio, Londres y Los Ángeles, seguramente disponibles en todas las redes sociales y plataformas de streaming.

La audiencia que el evento espera captar de manera digital, es de 45 millones registrados… aparentemente podría ser superada fácilmente si consideramos que otros eventos de esta talla también han sido transmitidos de esta manera. It's video games and esports biggest night: @thegameawards live on December 10! Tap the ❤️ to get all the #TheGameAwards updates! pic.twitter.com/6bzeWu5dUY — The Game Awards (@thegameawards) November 11, 2020

El resto de la lista de nominados está compuesta por los siguientes títulos:

Mejor lanzamiento del año (GOTY)

· Animal Crossing: New Horizons

· DOOM Eternal

· Final Fantasy VII Remake

· Ghost of Tsushima

· Hades

· The Last of Us Part II

Mejor dirección de juego

· Final Fantasy VII Remake

· Ghost of Tsushima

· Hades

· Half-Life: Alyx

· The Last of Us Part II

Mejor narrativa

· 13 Sentinels: Aegis Rim

· Final Fantasy VII Remake

· Ghost of Tsushima

· Hades

· The Last of Us Part II

Mejor dirección de arte

· Final Fantasy VII Remake

· Ghost of Tsushima

· Hades

· Ori and the Will of the Wisps

· The Last of Us Part II

Mejor diseño sonoro

· Doom Eternal

· Half-Life: Alyx

· Ghost of Tsushima

· Resident Evil 3

· The Last of Us Part II

Mejor banda sonora/apartado musical

· DOOM Eternal

· Final Fantasy VII Remake

· Hades

· Ori and the Will of the Wisps

· The Last of Us Part II

Mejor interpretación

· Ashley Johnson, The Last of Us Part II

· Laura Bailey, The Last of Us Part II

· Daisuke Tsuji, Ghost of Tsushima

· Logan Cunningham, Hades

· Nadji Jeter, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Premio Game for Impact —Juegos que invitan a la reflexión—

· If Found…

· Kentucky Route Zero: TV Edition

· Spiritfarer

· Tell Me Why

· Through the Darkest of Times

Mejor juego en constante evolución

· Apex Legends

· Destiny 2

· Call of Duty Warzone

· Fortnite

· No Man's Sky

Mejor videojuego indie

· Carrion

· Fall Guys: Ultimate Knockout

· Hades

· Spelunky 2

· Spiritfarer

Mejor videojuego para móviles

· Among Us

· Call of Duty Mobile

· Genshin Impact

· Legends of Runeterra

· Pokémon Café Mix

Mejor soporte de comunidad

· Apex Legends

· Destiny 2

· Fall Guys: Ultimate Knockout

· Fortnite

· No Man's Sky

· Valorant

Mejor videojuego para dispositivos VR/AR

· Dreams

· Half-Life: Alyx

· Marvel's Iron Man VR

· Star Wars: Squadrons

· The Walking Dead: Saints & Sinners

Innovación en accesibilidad

· Assassin’s Creed Valhalla

· Grounded

· HyperDot

· The Last Of Us Part II

· Watch Dogs Legion

Mejor videojuego de accion

· DOOM Eternal

· Hades

· Half-Life: Alyx

· Nioh 2

· Streets of Rage 4

Mejor videojuego de accion/aventura

· Ghost of Tsushima

· Marvel's Spider-Man: Miles Morales

· Ori and the Will of the Wisps

· Star Wars Jedi: Fallen Order

· The Last Of Us Part II

Mejor videojuego de rol

· Final Fantasy VII Remake

· Genshin Impact

· Persona 5 Royal

· Wasteland 3

· Yakuza: Like a Dragon

Mejor videojuego de lucha

· Granblue Fantasy: Versus

· Mortal Kombat 11 Ultimate

· Street Fighter V: Champion Edition

· One Punch Man: A Hero Nobody Knows

· UNDER NIGHT IN-BIRTH Exe: Late[cl-r]

Mejor videojuego familiar

· Animal Crossing: New Horizons

· Crash Bandicoot 4: It’s About Time

· Fall Guys: Ultimate Knockout

· Mario Kart Live: Home Circuit

· Minecraft Dungeons

· Paper Mario: The Origami King

Mejor videojuego de simulación/estrategia

· Crusader Kings III

· Desperados III

· Gears Tactics

· Microsoft Flight Simulator

· XCOM: Chimera Squad

Mejor videojuego de deportes/carreras

· DiRT 5

· F1 2020

· FIFA 21

· NBA 2K21

· Tony Hawk's Pro Skater 1+2

Mejor multijugador

· Animal Crossing: New Horizons

· Among Us

· Call of Duty: Warzone

· Fall Guys: Ultimate Knockout

· Valorant

Mejor videojuego debutante (de un nuevo estudio indie)

Carrion

Mortal Shell

Raji: An Ancient Epic

Röki

Phasmophobia

Mejor creador de contenidos

· Alanah Pearce

· FaZe Nickmercs

· Jay Ann Lopez

· TimTheTatman

· Valkyrae

Mejor jugador de eSports

· Ian "Crimsix" Porter (Call of Duty)

· Heo "Showmaker" Su (League of Legends)

· Kim "Canyon" Geon-bu (League of Legends)

· Anthony "Shotzzy" Cuevas-Castro (Call of Duty)

· Matthieu "ZywOo" Herbaut (CS:GO)

Mejor equipo de eSports

· DAMWON Gaming (League of Legends)

· Dallas Empire (Call of Duty)

· G2 Esports (League of Legends)

· San Francisco Shock (Overwatch League)

· Team Secret (DOTA 2)

Mejor entrenador de eSports

· Danny "zonic" Sorensen (CS:GO)

· Dae-hee "Crusty" Park (OWL)

· Fabian "Grabbz" Lohmann (League of Legends)

· Lee "Zefa" Jae-min (League of Legends)

· Raymond "rambo" Lussier (Call of Duty)

Mejor evento de eSports

· BLAST Premier: Spring 2020 European Finals (CS:GO)

· Call of Duty League Championship 2020 (Call of Duty)

· IEM Katowice 2020 (CS:GO)

· League of Legends World Championship 2020 (League of Legends)

· Overwatch League Grand Finals 2020 (Overwatch)

Mejor videojuego de eSports

· Call of Duty: Modern Warfare

· Counter-Strike: Global Offensive

· Fortnite

· League of Legends

· Valorant

Mejor comentarista de eSports

· Alex "Goldenboy" Mendez

· Alex "Machine" Richardson

· Eefje "Sjokz" Depoortere

· James "Dash" Patterson

· Jorien "Sheever" van der Heijden

