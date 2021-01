¿"The Mandalorian" podría tener su videojuego? Aquí te decimos

Es un hecho que la franquicia de “Star Wars” ha sufrido diversos cambios desde su incorporación a Disney, uno de ellos fue la creación de Lucasfilms Games como nuevo sello y la cancelación de “Star Wars 1313”.

Aunque mucha gente se ha preguntado si el juego podría ser posible, periodistas especializados como Jason Schreier, comentaron que es mejor darle vuelta a la página, pues esto no pasara.

Sin embargo, recordemos que el mundo de los videojuegos es una apuesta de todos los días y las inspiraciones llegan de todos lados y qué mejor si es dentro de tu propia casa.

El éxito que ha cosechado la serie “The Mandalorian” la cual forma parte del universo de “Star Wars”, podría ser una razón más que plausible para el desarrollo de un juego.

Schreier también dejó entrever que “lo más probable es que Lucasfilms saque un montón de nuevos juegos de Star Wars, incluso tal vez uno sobre un cazarrecompensas”.

Aunque no hay nada confirmado, sabemos que el éxito de la serie es más que innegable y que las miradas de los altos mandos deben estar sobre las posibilidades.

"The Last of Us" el primer gran paso

Jim Ryan, director general y presidente de Sony Interactive Entertainment, tiene metas claras sobre el futuro de varias de las IP que forman el catálogo exclusivo de PlayStation y durante el CES 2021, aseguró que la llegada de franquicias como “The Last of Us” a otras plataformas, es sólo el principio.

Si bien este título sufrió de críticas mixtas por parte de los fans con su segunda entrega, fue totalmente laureado por los expertos en el tema.

Sin embargo, su primer juego no sólo cuenta con las mismas críticas positivas, sino es muy amado y querido por los fans de la historia de Ellie y Joel, por lo que cuando nos enteramos que HBO trabaja en una adaptación inspirada en la franquicia, sólo nos quedó sonreír y esperar.

Pero para Ryan, esto sólo es el principio, pues confía que los títulos exclusivos de las consolas de Sony, tendrán un lugar eventualmente en otras plataformas, por lo que franquicias como “Uncharted”, “God of War” o incluso uno de las más nuevas, “Ghost of Tsushima”, no sería de extrañar verlas más pronto que tarde si todo sale bien.

“Este es sólo el comienzo de la expansión de nuestras narrativas hacia nuevos medios y audiencias aún más amplias”, señaló.

"Hogwarts Legacy" con retraso y no llegará este año

En lo que se convierte en una pésima noticia para el mundo de los videojuegos y sobre todo para los fans de la saga Harry Potter, ha sido dada por parte de Portkey Games.

Por medio de un comunicado, se anunció que el tan esperado juego RPG de la más famosa franquicia de magos del mundo y que se esperaba con ansias para este año, tuvo que ser retrasada.

Según el mismo, esto se debe a que se ocupará más tiempo de desarrollo, buscando que el producto final pueda darle la experiencia que se promete a los fans (¿dónde no he visto esto? Ah sí, Cyberpunk 2077).

De igual manera, agradecen a todos los fans por el gran recibimiento que tuvo el anuncio del juego, esperando poder tener listo la creación de la mejor experiencia relacionada al mundo de la magia y hechicería.