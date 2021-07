Conoce las actividades que por ningún motivo debes realizar en Tokio

Ahora que se está viviendo la fiebre de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde por la cultura de esa ciudad oriental algunas cosas que para nosotros los mexicanos se nos hace algo normal, para ellos puede ser una falta de respeto o alterar el entorno social en ciertos sitios donde deben prevalecer ciertas reglas.

Aquí te dejamos una lista de cosas no se permiten realizar en Tokio, Japón

- No hables en voz muy alta nunca, sobre todo en el metro o en los transportes, los japoneses son súper silenciosos, así que, por favor, respeta su silencio.

- No intentes colarte en una fila, ya sea para entrar al metro o para cualquier otra cosa

En serio, los habitantes de Tokio aman las filas, hacen colas para todo. No les hagas esto. Sé respetuoso/a y guarda tu turno como debe ser.

- No comas ni bebas en el transporte público, a menos que esté permitido como en el snack en el que hay bandejas expresamente preparadas para ello; mucho menos ingieras alimentos si hay mucha gente.

- No fumes en espacios no habilitados para ello, incluida la calle. El único lugar en el que se puede fumar en la calle son las smoking zones, y cuidado porque si te saltas esta norma podrían multarte.

- No dejes propina, en Japón dejar propina no está visto como un acto de generosidad. No es algo común porque entienden que un buen servicio es lo normal. Así que es muy probable que, si dejas propina en algún restaurante, el camarero salga a devolverte el dinero pensando que te lo has dejado olvidado.

- Por normal general, no subas a los autobuses por la puerta delantera. En Tokio antes de subir a un autobús, fíjate bien por dónde lo hacen los locales, porque la mayoría de las veces será por la puerta de atrás.

- No entregues el dinero directamente en la mano de la persona que lo recibe. Es habitual que en las tiendas y otros establecimientos haya una bandejita en la que depositar el dinero cuando vas a pagar. Tú lo dejas ahí y la persona que lo recibe lo coge.

- No está permitido entrar a una habitación de hotel con los zapatos de la calle puestas: así que cuando entres a un hotel o a una casa en Japón deberás dejarlas en la puerta, en su lugar te prestarán unos zapatos de andar por casa.

- No claves los palillos en la comida, porque es símbolo de los rituales fúnebres en Japón.

- No te suenes la nariz en público, esto está considerado un acto de mala educación, más aún si lo haces en un restaurante. Así que, si te tienes que sonar la nariz, vete al baño.

- No intentes ayudar a un japonés que está haciendo su trabajo, por ejemplo, si un empleado del hotel está llevando tus maletas de un sitio a otro e intentas ayudarle, puede que se lo tome como una ofensa o como que no está haciendo bien su trabajo.

- No intentes abrir la puerta de un taxi, se abren solas. Tienen instalado un mecanismo por el cual el conductor puede abrirla desde su asiento sin que tú toques nada.

Estos son solo algunas de las actividades de las que no debes hacer si tienes pensado ir a Tokio, te dejamos estos tips para que tengas una visita placentera y sin inconvenientes.

