Tras sentencias de prisión a ambientalistas, activistas vuelven a vandalizar obra de Van Gogh

Muchos activistas alrededor del mundo toman medidas drásticas para que sus demandas sean escuchadas por las autoriades y por el público en general, tal fue el caso de dos activistas británicas que irán a prisión por tirar sopa sobre una obra de Vincent Van Gogh en Reino Unido.

Phoebe Plummer, de 23 años, y Anna Holland de 22, fueron sentenciadas por el tribunal de Southwark en Londres, la primera recibió dos años y 3 meses de prisión mientras que la segunda veinte meses.

Ambas jovenes casuraron daños al marco dorado del cuadro de 'Los Girasoles' del histórico pintor holandés, Vincent Van Gogh, que se encuentra en la National Gallery en Londrés. Cabe mencionar que el valor de dicho marco es de 12 mil euros (263 mil 076 pesos).

Las integrantes de Just Stop Oil, organización ecologista británica, vandalizaron la pintura en octubre de 2022 y hasta el pasado 27 de septiembre de 2024 les dictaron su sentencia. El motivo de su acto es pedir que se detengan proyectos de gas y petroleo que contaminan al planeta.

Dicha organización confirmó la situación de Phoebe y Anna a través de su cuenta de X.

🥫 BREAKING: 3 YEARS 8 MONTHS COMBINED IN PRISON FOR THROWING SOUP



⛓️ Phoebe and Anna have just been sentenced to 2 years and 20 months in prison respectively after throwing soup over the glass frame of Van Gogh's 'Sunflowers'.



— Just Stop Oil (@JustStop_Oil) September 27, 2024

Por otro lado National Gallery aclaró que ninguna de las obras de "Los Girasoles" sufrió daño alguno, suerte que no corrió el marco que al momento de ser adquirido por el museo fue de 33 mil 500 euros.

Al respecto Plumer señaló lo siguiente:

Mi elección hoy es aceptar cualquier sentencia que reciba con una sonrisa, sabiendo que he encontrado la paz al hacer lo que puedo para evitar que millones de personas inocentes sufran y mueran. He encontrado la paz al actuar según mi conciencia Dijo Plummer previo a recibir sentencia

“Si cumplimos únicamente con los compromisos actuales, cero emisiones netas para 2050, tal vez alguna forma de humanidad sobreviva. Esto no es ideología, es la ciencia del IPCC, la ONU, el Comité del Reino Unido sobre el Cambio Climático… que pedían que no se emitieran más licencias para combustibles fósiles en el momento en que se llevaron a cabo estas acciones y, sin embargo, el gobierno conservador seguía adelante con más de 100 nuevas licencias", finalizó Plummer.

Por su parte, Anna Holland señaló lo siguiente:

No esperamos justicia de un sistema quebrado y corrompido por su dependencia de los combustibles fósiles. Las penas de prisión, por largas que sean, no nos disuadirán. No dejaremos de pedir que se ponga fin a toda extracción y quema de combustibles fósilesDijo Holland previo a recibir sentencia





Activistas vuelven a vandalizar pintura

Tres activistas de la organización ecologista británica Just Stop Oil volvieron a tirar sopa este viernes sobre dos pinturas del holandés Vincent Van Gogh en la National Gallery de Londres, poco después de que dos colegas fueran encarceladas por vandalizar 'Los Girasoles' de la misma forma en octubre de 2022.

Así lo confirmó la propia organización medioambiental en su cuenta de X (antes Twitter), junto a un vídeo en el que aparecían tres activistas en la exposición dedicada a Van Gogh en el museo londinense, lanzando sopa de tomate a dos de las pinturas y dirigiéndose a la multitud a gritos.

Los tres activistas fueron detenidos y las pinturas vandalizadas, otras dos de la serie de 'Los Girasoles', de 1888 y 1889 respectivamente, permanecen sin daños.

🚨 BREAKING: 2 VAN GOGH PAINTINGS SOUPED HOURS AFTER PHOEBE AND ANNA SENTENCED



🥫 3 Just Stop Oil supporters have thrown soup over 2 of Van Gogh paintings in the 'Poets and Lovers' exhibition at the National Gallery.



— Just Stop Oil (@JustStop_Oil) September 27, 2024

