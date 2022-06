Truco de WhatsApp: así puedes ocultar tu foto, estado y última hora de conexión a un contacto

¿Estás cansado de que alguno de tus contactos en WhatsApp esté al pendiente de tu actividad en la aplicación? No te preocupes, ya no será necesario que lo elimines o lo bloquees, ahora simplemente puedes ocultarle toda tu actividad gracias a la nueva actualización.

A pesar de que anteriormente WhatsApp brindaba la opción de ocultar tu conexión y estados a contactos en específico, ahora también puedes ocultar tu foto de perfil y toda tu información para ciertas personas, así lo informó la compañía de mensajes hace unos días.

“Para proteger aún más su privacidad en línea, estamos implementando nuevas opciones para su configuración de control de privacidad. Ahora puede seleccionar quién de su lista de contactos puede ver su foto de perfil, Acerca de y el estado Visto por última vez”, escribió la empresa en Twitter.

Now you can select who from your contact list can see your Profile Photo, About, and Last Seen status. For more information follow this link: https://t.co/UGMCx2n70h — WhatsApp (@WhatsApp) June 15, 2022

Para hacerlo, afortunadamente solo hay que seguir tres sencillos pasos en la aplicación, te lo explicamos a detalle a continuación.

PASOS PARA OCULTAR MI FOTO DE PERFIL E INFORMACIÓN EN WHATSAPP

Entra a WhatsApp y dirígete hasta el apartado de configuración o ajustes.

Una vez que estés dentro de la configuración, selecciona la opción de “Cuenta” y después el de “Privacidad”.

En el espacio de privacidad encontraras los campos de “Última conexión”, “Foto de perfil”, “Info”, “Grupos” y “Estados”, elige el que quieras ocultar.

Selecciona la leyenda “Mis contactos, excepto…” y procede a elegir a los o el contacto al que quieres ocultarle tu información, foto, etc.

Presiona aceptar cambios y listo.

Cabe mencionar que esta opción ya se encuentra disponible para todos los dispositivos de iOS y Android, y es solo una más de todas las actualizaciones que ha presentado WhatsApp en el último año.

Para estar pendientes de cada una de las renovaciones, la compañía aconseja estar pendiente de todas sus redes sociales y sitio web oficial whatsapp.com

