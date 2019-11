Del Toro sale al rescate de sus monstruos; Cerveza Victoria quería "robárselos"

El cineasta mexicano Guillermo del Toro manifestó que Cerveza Victoria utilizó un imagen de su rostro sin su consentimiento para una edición limitada de latas.



"Muy mal hecho, Victoria México, estas latas no cuentan con mi autorización, ni mi consulta, o mi firma para uso de mi imagen o mi nombre. Donen las ganancias a los múltiples equipos infantiles de matemáticas o robótica. Ellos lo necesitan", publicó el director de cine.

Esta edición especial fue anunciada el pasado 9 de octubre por la marca, quien respondió a Del Toro: "Nunca nos iríamos por la libre con algo así, querido Guillermo del Toro. Estamos revisando dónde se cruzaron los cables. Independientemente de eso, seguiremos apoyando al talento mexicano como lo hemos hecho hasta ahora".

Muy mal hecho, @VictoriaMX Estas latas no cuentan con mi autorización, ni mi consulta, o mi firma para uso de mi imagen o mi nombre. Donen las ganancias a los multiples equipos infantiles de matemáticas o robótica. Ellos lo necesitan. https://t.co/BihcxSnWLs — Guillermo del Toro (@RealGDT) November 14, 2019

Decenas de usuarios se abalanzaron a comentar en la publicación de Victoria con críticas y reclamos, ya que una de las tres latas tiene una imagen del cineasta y otras dos de personajes de sus películas y las tres incluyen la frase "porque soy mexicano", que pronunció después de ganar el Globo de Oro a Mejor Director por "La forma del agua" en 2018 cuando una periodista le preguntó por su fusión entre la oscuridad y lo amoroso.

En su mensaje en redes sociales, Del Toro pidió que se donen las ganancias de la venta esta edición limitada (5 millones de latas) a equipos infantiles de matemáticas o robótica, lo que no resulta sorprendente debido a la larga trayectoria filantrópica del director.



Considerado como uno de los directores más prestigiosos del cine contemporáneo, Del Toro cuenta con dos Óscar con su nombre: mejor película y mejor dirección por "The Shape of Water" (2017).

Su filmografía incluye también películas como "El laberinto del fauno" (ganadora en 2007 de los Óscar a mejor fotografía, mejor maquillaje y mejor dirección de arte), "Blade II" (2002), "Hellboy" (2004) o "Pacific Rim" (2013).



Junto a Alejandro González-Iñárritu y Alfonso Cuarón, con los que forma el grupo conocido coloquialmente como "Los tres amigos", Del Toro ha sido uno de los grandes responsables del enorme éxito de los directores mexicanos en todo el mundo.



Del Toro, que develó en agosto la estrella con su nombre en el Paseo de la Fama de Hollywood, está trabajando en una nueva película titulada "Nightmare Alley" para la que ha estado negociando con Bradley Cooper para que sea su protagonista.