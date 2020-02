"Sé una dama, dijeron" el poderoso video feminista de Cynthia Nixon

"Bájate la falda”; “despíntate, mira cómo estás”; “cúbrete, sabe cómo te ves”, son frases que más de uno ha escuchado y que son dirigidas a mujeres, ahora son retomadas por la actriz y política Cynthia Nixon en un video que está causando sensación en el mundo: “Sé una dama, dijeron”.

En el video, la protagonista de Sex and the City narra -en menos de tres minutos- los mensajes contradictorios que las mujeres reciben desde que nacen, tanto de la familia (‘que te quiere, por eso te lo dice’) hasta de la publicidad, la televisión y demás medios visuales.

Se trata de micromachismos (tan comunes) y frases con las que las mujeres son criticadas y castigadas por su apariencia y comportamiento, desde el mismo día de su nacimiento.

Simplemente "sé una dama", dijeron. "Protégete a ti misma. No camines sola. No te vistas así. No muestres demasiado. No te emborraches. Permanece en barrios seguros. Toma un curso de defensa personal. No parezcas fácil. No digas que sí. No digas no." #MarchaFeminista https://t.co/dmtgoA6pTJ — Perla Oropeza (@Perla_O) February 25, 2020

En el video –que fue lanzado por la revista Girls Girls Girls- las imágenes de Cynthia Nixon se intercalan escenas de la película My Fair Lady (1964) de Audrey Hepburn y se escuchan palabras del poema Be a lady, the said (Sé una dama, dijeron) de Camille Rainville.

#BeaLadyTheySaid se una dama, dijeron.... vaya manera de resumir la realidad 👌🏼👏🏼👏🏼👏🏼 https://t.co/AgMWH05iZK — Gaby R. C. (@FulanitaRivera) February 26, 2020

Así se hace un crudo reflejo de las contradictorias exigencias que las mujeres reciben y en la que más de una se sentirá identificada: “No seas muy gorda. No seas muy flaca. Come. Adelgaza. Deja de comer tanto. Pide una ensalada. No comas carbohidratos. No pidas postre. Ponte a dieta. ¡Por Dios, pareces un esqueleto! ¿Por qué no comes? Te ves demacrada. Pareces enferma. A los hombres les gustan las mujeres con algo de carne”.

Proud to be involved with this powerful film that has struck a chord with so many people around the world: https://t.co/IcK7Tco5T3 #bealady #girlsgirlsgirlsmag — Cynthia Nixon (@CynthiaNixon) February 25, 2020

“No digas que sí. No digas que no. Simplemente ‘sé una dama’, dijeron”.