Vaticano e Instagram investigan "like" de cuenta del papa Francisco a modelo

El Vaticano ha abierto una investigación en estrecho contacto con Instagram para descubrir cómo fue posible que desde la cuenta del papa Francisco se pusiera un "me gusta" a la foto de una modelo, explicaron a EFE fuentes de oficina de prensa de la Santa Sede.

Una fuente del Vaticano declaró que, según las primeras indicaciones, el "me gusta" no provenía del Vaticano y que no estaba claro si la seguridad de la cuenta había sido vulnerada.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pope Francis (@franciscus)

El "me gusta" fue descubierto a principios de esta semana por uno de los 2.4 millones de personas que siguen en Instagram a la modelo brasileña Natalia Garibotto, de 27 años.

Asimismo, la modelo afirmó que la cuenta verificada de Instagram del papa Francisco le dio el me gusta, según medios.

Sin embargo, no se descarta que se haya tratado de un error del equipo o de un montaje.

En la foto la modelo brasileña aparece vestida de colegiala, con una camiseta blanca corta y una minifalda escocesa, mientras se apoya en uno de los típicos casilleros de los estudiantes en los institutos.

they caught The Pope in 4K pic.twitter.com/nvkzekdkHM — Corn 🌟 (@snootid) November 14, 2020

El papa Francisco está presente en Twitter e Instagram y sus perfiles son gestionados por personal vaticano. En el caso de la red social dedicada a la fotografía tiene más de 7.5 millones de seguidores.