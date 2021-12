Vendedor azota y pisotea algodones de azúcar por frustración: “no llevaría comida a casa”

Es vísperas de Navidad donde los sentimientos de compartir y alegría se viven a flor de piel, pero no para todos es igual y quienes enfrentan la crisis económica agudizada por la pandemia sufren, muchas veces en silencio. Tal fue el caso de un vendedor de algodones de azúcar en Tamaulipas; quien fue grabado tras manifestar su frustración ante la falta de ventas.

“A veces no sabemos lo mucho que ayudamos al comprar un algodón de azúcar. Este señor en la noche del 23 de diciembre ofreciendo algodones, y después que me ofreció a mí y otras personas en el Seven y le dijimos que ‘no’, caminó y azotó el palo contra la calle”, relató Erika Sosa Moreno, quien en redes sociales aseguró ser de Reynosa, Tamaulipas.

En este sentido, la usuaria de Facebook detalló que el vendedor terminó brincando arriba de su producto desesperadamente, “y después de recargarse en la pared, recogió los que habían quedado intactos y se cruzó de nuevo a la avenida”.

Agregó que, tras presenciar el acto, donde quedaba de manifiesto la frustración del comerciante ambulante, decidieron apoyarlo, “claro, después de recapacitar le compramos los del piso y nos dijo que no había vendido nada en el día”.

Exhorta a apoyar a los comerciantes, “me quedé pensando en lo que pudo sentir”

La nutricionista tamaulipeca añadió que se quedó pensando en los sentimientos del hombre, “pensando en lo que pudo sentir, de que no llevaría comida a casa o no tendría para un regalo para sus hijos al día siguiente o medicamentos o qué sé yo”.

Finalmente, exhortó a la comunidad a contribuir con quienes buscan ganarse el sustento de forma honrada, “compremos y ayudemos a los que más necesitan, son personas que trabajan, no que piden dinero sin hacer nada”.

Todo lo anterior quedó grabado en un video donde se aprecia ese momento donde el vendedor de algodones tiró su producto al suelo e incluso brincó sobre ellos.

