[Video] "Aquí cambió mi vida", veterano deportado decide casarse en muro fronterizo

Tijuana.- El muro fronterizo que divide a México de Estados Unidos fue el escenario en el que celebraron su enlace matrimonial María Florinda Mercado, integrante de la asociación Dreamers Moms y José Francisco López Moreno, veterano deportado de los Estados Unidos desde el año 2003.

Rechazados por un país en el que vivieron la mayor parte de su vida, ambos decidieron llevar a cabo la ceremonia en el ya conocido muro fronterizo, como símbolo de cercanía a sus familiares que no han podido abrazar en años.

“Decidí casarme aquí porque aquí es donde cambio mi vida. Cuando me sentía yo derrotado, me divorciaron, perdí a mi familia y no tenía trabajo, no podía en otras palabras hacerla [mi vida].

Tuve que levantar botes de aluminio para poder comer porque a mi edad ya nadie me daba trabajo”, expresó José Francisco López Moreno, quien aseguró que a sus 74 años ha iniciado una nueva vida.