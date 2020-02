[Video] Burger King le dice adiós a los conservadores para las Whopper

Burger King dejará de utilizar conservantes, colorantes y sabores artificiales en su clásico "whopper". A través de un video de 45 segundos, la cadena de comida rápida muestra cómo una hamburguesa se pudre totalmente en 34 días y se cubre de moho.

"La belleza de no utilizar conservantes artificiales", señala en el anuncio Burger King a la par que una gruesa capa de moho recubre por completo el "whopper" tras estar expuesto al aire libre.

Realeza Burger King ofrece trabajo a los duques de Sussex tras polémica renuncia

Aunque el cambio solo está disponible en 400 de los 7 mil 346 establecimientos en Estados Unidos, la compañía dijo a través de un comunicado que ya ha comenzado a implantar esta medida en establecimientos europeos de Francia, Suecia y España y que planea expandir la práctica a todos sus restaurantes antes de que finalice el año.

De esta forma, según la compañía con sede en Miami, la carne ni los ingredientes del "whopper", tradicionalmente cebolla, lechuga, tomate, mayonesa y pepinillos, no tendrán ni conservantes ni colorantes artificiales.

Otras cadenas de comida rápida también han tomado en los últimos tiempos medidas similares para acabar con los aditivos artificiales en sus productos, como McDonalds, que en 2018 anunció que dejaría de utilizar este tipo de componentes en siete de sus hamburguesas.

the beauty of real food is that it gets ugly. that’s why we are rolling out a whopper free from artificial preservatives. coming by the end of 2020 to all restaurants in the U.S. pic.twitter.com/yQL6kAYZrY — Burger King (@BurgerKing) February 19, 2020

Se trata, según los expertos, de un intento más de este tipo de compañías para abordar los cambios que demandan los consumidores desde hace tiempo y de una tentativa de las cadenas de comida rápida por adaptarse al mercado.

Ya el pasado año Burger King intentó acercarse a los consumidores vegetarianos con el "impossible whopper", una hamburguesa elaborada a base de vegetales y sucedáneos de carne que incluso imitaba el "sangrado" que luce el producto de carne de ternera habitual.