[Video] Hombre agrede a personas de restaurante de NY por hablar en español

Un video que circula en redes sociales muestra como un hombre estadounidense arremete contra varias personas en un restaurante de New York por hablar español.



El sujeto se molestó porque las personas que se encontraban ahí hablaban español, “cada persona que escucho dice: él habla español, él lo habla, ella lo está hablando… ¡Esto es Ámerica!”, indicó.

“Creo que no están documentados, así que mi próxima llamada será al Servicio de inmigración y Control de Aduanas de EU, ICE, para que expulsen a cada uno de mi país", el estadounidense les dijo a las personas con las que discutía.

Who this this bigot in Midtown Manhattan? What's his name?



Please share this.



Here he is harassing & insulting two women for speaking Spanish...TO EACH OTHER in the middle of Manhattan.



Trump has empowered ugly white people like this to say whatever they feel like saying. pic.twitter.com/WbHlet6H7c — Shaun King (@ShaunKing) 16 de mayo de 2018

Posteriormente mujeres que se encontraban en el lugar le dijeron al hombre que se tranquilizara y lo invitaron a retirarse del lugar pero este comenzó a quejarse y les dijo quesus impuestos son los que pagan la seguridad social y que lo mínimo que pueden hacer es hablar inglés.

Por su parte Shaun King, el activista por los derechos humanos y antisociales, compartió el video en redes e indico que Trump ha empoderado a gente blanca como esta para decir todo lo que quieran.

Asimismo, Shaun reveló que el hombre que agrede a las personas se trata de Aaron Scholossber, quien realizó en 2016 un donativo de 500 dólares a la campaña de Donald Trump.

"Haremos lo mismo con todos los fanáticos del país, pórtate mal y te haremos famoso por ello", indicó Shaun.