Katya Echazarreta le muestra a su mamá sus fotos en revista Vogue y así reacciona (Video)

Sin duda, la astronauta y científica Katya Echazarreta, es una joven promesa mexicana que pone en alto nuestro país. Ella es la primera mujer mexicana que viajó al espacio y recientemente apareció en la prestigiosa revista de modas Vogue.

A la sesión de fotos Katya llevó el mismo traje azul eléctrico que usó el 4 de junio de 2022, cuando viajó al espacio.

‘Me ha cambiado la vida, no nada más por el hecho de hacerlo y todo lo que sucedió después, sino también por cómo veo la vida, mi perspectiva en todo, ahora es diferente’, dijo para la revista Vogue.

Como sabemos, Katya Echazarreta estudió Ingeniería Eléctrica en la Universidad de California y posteriormente hizo una pasantía en la NASA. La emotividad fue el eje de la entrevista realizada, en ella le preguntaron sobre sus motivaciones para estudiar dicha carrera, a lo que ella respondió:

“Para mí la curiosidad es no tenerle miedo a las preguntas, no tenerle miedo a no saber algo. Eso es lo bonito, puedes investigar y buscar la respuesta, pero siento que mucha gente le tiene miedo a no saber, a que te den un proyecto y no sepas cómo hacerlo, a que te llegue una pregunta y no sepas cómo responderla. Mucha gente lo ve como algo muy negativo y no lo es, es una oportunidad para aprender y hacer algo nuevo”

Las fotos de Kat, como se llama en redes sociales, aluden a una mezcla de espacio exterior, contrastes que buscan resaltar lo metálico de su vestimenta, acompañado de una gran sonrisa; también hay composiciones cuasi etéreas de tinte “psicodélicos”; estas imágenes buscan resaltar el viaje de Katya. su experiencia de conocer el espacio y su espíritu joven y aventurero.

“Tuve que preguntarme a mí misma si en realidad importaba: ‘¿en realidad importa que no eres la mejor, o te gusta tanto esto que vas a seguir adelante?’”, señala Kat.

Tras esta emocionante experiencia, Katya mostró a su madre la revista y la reacción de la mujer fue conmovedora.

@katvoltage.mx Vogue 📸 #stem

Con una leyenda que señala “La reacción de mi mamá al verme en Vogue” abre el efímero pero emotivo clip donde se ve a la madre emocionada abrir la revista. Después mostrándola a la cámara, a punto de llorar, dice con una voz quebrada, “es Katy”.

Por el momento, Katya se concentra en cursar su maestría en Ingeniería Eléctrica en la Universidad Johns Hopkins, y como señala en su entrevista, uno de sus sueños es llegar a la Luna.



“Mi meta personal es llegar a la Luna, siempre he sentido mucha conexión con ella. Cuando me siento mal, cuando me siento triste, cuando siento que no voy a poder, siempre puedo salir, mirar hacia arriba y me ayuda a sentirme mejor, porque me ayuda a entender lo chiquitos que somos, nuestro lugar en este Sistema Solar, en este Universo’, finaliza la joven astronauta.