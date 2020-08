[Video] Tres hermanitos y su niñera se salvan de morir tras explosión en Beirut

El pasado 4 de agosto una explosión sacudió al puerto de Beirut, en Líbano, y tras ello comenzaron a circular videos sobre el trágico momento, uno de ellos es el de tres pequeños y su niñera, quienes se encontraba en su departamento mirando por la ventana cuando el fuerte estallido ocasionó que se rompieran los cristales y los impulsara hacia atrás.

En la grabación se puede observar que momentos antes los menores, en compañía de la mujer, se encontraban observando el humo que salía del puerto en Beirut, pero después se produce un estallido que provoca que la onda expansiva llegué hasta el departamento y rompa las ventanas.

La niñera alcanza a proteger a uno de los pequeños que traía entre sus brazos, mientras que a los otros dos les caen encima los cristales de la ventana, sin embargo, logran ponerse de pie y salir del lugar. Hasta el momento no se sabe si los niños y la mujer resultaron heridos de gravedad.

This is truly heartbreaking to watch. Hopefully both dad and the kids are safe. May Allah protect them and every soul in Beirut.#PrayForLebanon🇱🇧pic.twitter.com/BXgjPcJup6 — Marco Negeri (@MarcoNegeri) August 5, 2020

De acuerdo con autoridades, el 4 de agosto se produjeron dos explosiones; una tuvo lugar alrededor de las 18 horas del martes, seguida de un incendio y algunas detonaciones antes de un segundo estallido, el cual provocó un enorme nube de humo en el cielo en forma de hongo y arrasó el puerto y edificios aledaños.

Las explosiones, que se sintieron hasta Chipre, a más de 200 kilómetros del puerto, fueron captadas por los sensores del Instituto estadounidense de Geofísica (USGS) como un sismo de magnitud 3.3.

El primer ministro de Líbano, Hassan Diab, informó que las explosiones habían sido causadas por 2 mil 750 toneladas de nitrato de amonio que estaban almacenadas en el puerto de Beirut.

Según el director de la Seguridad General Abas Ibrahim, el nitrato de amonio, un fertilizante químico y también componente de explosivos, fue guardado durante seis años en el depósito.

Sin embargo, este viernes el presidente de Líbano, Michel Aoun, no descartó que la fuerte explosión en el puerto de Beirut haya sido causada por una intervención exterior "con un misil o una bomba".

"Es posible que esto haya sido causado por la negligencia o por una acción exterior, con un misil o una bomba", declaró Michel Aoun durante una entrevista con periodistas, tres días después de la catástrofe.

Tras los hechos, al menos 16 funcionarios del puerto de Beirut, incluido el gerente, y autoridades aduaneras fueron detenidos como parte de la investigación, anunció el fiscal militar Fadi Akiki.

Se trata de funcionarios "del consejo de administración del puerto de Beirut y de la administración de aduanas, y de responsables de trabajos de mantenimiento y de los (obreros) que realizaron trabajos en el hangar" donde se almacenaba el nitrato de amonio, precisó Fadi Akiki.

La explosión en el puerto de Beirut dejó al menos dejó al menos 154 muertos y 5 mil heridos. La ONU anunció que facilitará ayuda financiera al Líbano, con una primera partida de 9 millones de dólares procedentes del Fondo Humanitario para el país, mientras que Francia anunció que en los próximos días enviará recursos económicos.

|| Con información de EFE y AFP ||