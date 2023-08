Vino con orígen caribeño, el primer viñedo de Quintana Roo que se da en una zona tropical

En el sureste del país, ha sorprendido tanto a los lugareños como a los especialistas en cultivos la creación de un viñedo, pues en un clima caribeño como el de Quintana Roo no es normal ver crecer la vid, las planta de las que crecen los racimos de uvas.

El Viñedo Viveros, propiedad de la familia Viveros Aguilar, nació sin que la pareja lo esperara, José Viveros Tadeo y Janey Aguilar Reyes compraron una enredadera que nunca se imaginaron se convertiría en su fuente de ingresos principal.

“Yo dije, 'la voy a comprar porque sé que es una enredadera y esa le va a dar sombra a mis plantas'. Nunca la compré con la idea de que iba yo a tener uvas, porque yo sé que aquí no es una región de uva", contó Janey para EFE.

José y Janey viven en Noh-Bec, en Felipe Carrillo, municipio de Quintana Roo, en donde han convertido a sus tierras en un punto turístico y en el centro de producción de su propio vino.

Cuando la pareja se dio cuenta que lo que tenían es sus manos era un planta de uvas, José decidió darle rienda suelta a su sueño y crear un su propia marca de vino.

“Todos nos decían que estábamos locos, que esta era una fruta que no nos iba a dar en esta región, que porque no era muy común que se siembren estas plantas de uva en esta localidad. Este es un proyecto familiar que inició en 2019. Como prueba hicimos media hectáreas con 100 plantas de uva para ver los resultados de si nos podría dar la fruta de la uva", explicó José.

La familia Viveros organiza recorridos por el lugar para que los visitantes puedan saborear las uvas y caminar entre los cultivos, estos visitas guiadas son temporales, pues mientras llega el momento de la cosecha cierran las puertas al públicos para que las frutas se den en su mejor punto.

De acuerdo con lo explicado a través de su cuenta de Facebook, en el mes de mayo es cuando el Viñedo Viveros vuelve a abrir sus puertas para recibir a los turistas y que estos puedan degustar el primer vino maya.

El Viñedo viveros se convirtió en un proyecto ecoturístico

Tras el éxito que consiguieron con su cultivo, en 2021, el gobierno de Quintana Roo le otorgó el segundo lugar del Premio a la innovación y Diversificación Turística del Caribe Mexicano.

A partir de ese momento recibieron apoyo y capacitación para convertir su viñedo en un proyecto ecoturístico de la región. Pues el cultivo de la uva es algo novedoso en una región en donde se siembra el maíz y el frijol.

“Nos ayudaron en cuestión de costos. Nosotros no sabíamos nada de eso de marketing y todo, nos dijeron: tienen que aprender a ponerle un precio, a darle el valor. Porque nosotros no sabíamos nada. Cobrábamos 50 pesos, 100 pesos. No sabíamos ni qué era lo que teníamos”, agregó José Viveros.

José Viveros, propietario del Viñedo Viveros. l Foto: Cortesía Sedetur Quintana Roo

A futuro planean expandir su negocio y ofrecer hospedaje, paseos en bicicleta y avistamiento de aves así como de fauna nativa de Noh-Bec.

Actualmente José y Janey producen elaboran vinos tipo merlot, cabernet sauvignon y moscato, además de cultivar fresas, duraznos y zarzamora.

El proyecto del Viñedo Viveros ha llamado la atención de agrónomos de la Universidad de Chapingo y enólogos que se han ofrecido a colaborar en la creación el primer vino de la zona maya.

Con información de EFE