Abuelita de 96 años sorprende a preparatorianos al ser ¡su compañera de clase!

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis.- Además de la playera de su nueva escuela, una mochila rosa y una falda floreada, Guadalupe Palacios García, arribó a su primer día de preparatoria acompañada de sus 96 años de edad. Este lunes, la Preparatoria número 2 tuvo la oportunidad de pasar a la historia gracias a ella.



Su cuerpo y sus canas delataban el cansancio de los años que ha vivido; su voz, pese a revelar aún más su longevidad, anunciaba la ambición de continuar la historia de su vida aprendiendo. Lupita, como le dicen sus hijos y nietos fue recibida por las autoridades de la escuela y sus compañeros.

Pues le diré que como tenía yo tanto deseo lo vi común y corriente, lo vi real como si ya hubiera estado ahí; soy una persona muy tranquila, le diré que yo me siento bien.

Foto: El Heraldo de Chiapas

Para poder ingresar, contó con el apoyo de su familia y de las autoridades educativas del estado de Chiapas.

Doña Lupita, goza de una mente lúcida, se casó en dos ocasiones, procreó seis hijos y tiene ya siete nietos, pero no sabía ni leer ni escribir.

A pesar de los retos que implica contar con una vida próxima el centenario, está motivada para seguir estudiando, incluso desea convertirse en Educadora de nivel preescolar. Las dificultades visuales y auditivas no impidieron a Lupita ingresar a la “prepa”.

"Ya sé leer, ya sé escribir, pero ahora estoy triste porque ya no veo ni oigo muy bien", comentó.

Ya voy para los cien, me faltan cuatro años, sin embargo, no me siento vieja, no me siento acabada, lo único que pido es que no me inutilicen.