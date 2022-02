Abuelitos se declaran su amor y se casan en hospital, a pesar del Covid

Una historia de amor se vivió en el Hospital MountainView de Las Vegas, donde una pareja en la que ambos tenían más de 70 años terminaron por casarse. Ni el sufrir de enfermedades como cáncer o la Covid-19 detuvo sus ganas de unir sus vidas y de demostrar su amor eterno.

La unidad médica con sede en Las Vegas dio a conocer la bella historia en sus redes sociales, la cual protagonizaron Eddie D. y Patricia M. Ella es un año mayor que él al tener 75 años y su relación comenzó realmente en la década de 1970, cuando se casaron por primera vez, pero su matrimonio solo duró un año antes de divorciarse.

A pesar de ello nunca perdieron el contacto y el destino volvió a juntar sus caminos. Esta unión se dio en el momento más oportuno, debido a que desafortunadamente Eddie terminó por fallecer el pasado 28 de enero a causa de complicaciones médicas.

SU BODA DENTRO DEL HOSPITAL

De acuerdo con el hospital MountainView, el cual se ubica al noroeste de Las Vegas, Eddie volvió a recibir el diagnóstico de cáncer el pasado octubre cuando se habían cumplido tres meses de que le afirmaran que su cáncer estaba en remisión.

La enfermedad lo llevó de regreso al hospital y tuvo que ser trasladado a cuidados intensivos debido a que se le detectó Covid-19 y una infección de neumonía bacteriana. Es por ello que Eddie en un mensaje de texto le pidió a Patricia que volvieran a casarse.

Patricia estaba dispuesta a hacerlo, pero la situación no era sencilla, ya que por las precauciones de Covid no se pueden tener visitas. Sin embargo, el personal del hospital se enteró de la situación y su administración estuvo dispuesta a preparar el cuarto, como firmar todos los documentos para aprobar la visita en persona.

“Esperamos que este día haya sido una experiencia inolvidable para Eddie y Patricia. Esta es una prueba de que el amor prevalece, que las personas juntas son más fuertes y que hay momentos de alegría en medio de los desafíos”, explicó Julie Taylor, directora ejecutiva del hospital.

La ceremonia se realizó el pasado 24 de enero en un evento que duró poco tiempo por la situación. Patricia lució un ramo de flores y el cuarto de Eddie fue adornado con muchos elementos como rosas y flores artificiales para dar la sensación de la boda, mientras que, la música estuvo a cargo de un dispositivo móvil.

Jacqueline King, doctora encargada del cuidado de Eddie, tuvo el honor de ser una de las testigos. Tras decir ambos Sí por segunda vez el evento terminó.

A pesar de que ambos deseaban tener un mejor festejo en el futuro y una mejor oportunidad para demostrar su amor, esto ya no pudo darse. El hospital informó que Eddie desafortunadamente falleció el 28 de enero y su familia estuvo al lado para acompañarlo.

SU HISTORIA DE AMOR Y SU REENCUENTRO

Patricia contó a los medios locales de Las Vegas como ocurrió su historia de amor. Después de un corto noviazgo, ambos decidieron casarse por primera vez en la década de 1970, sin embargo, al ser muy jóvenes su matrimonio no terminó por durar y decidieron divorciarse tras un año.

Ambos decidieron no perder contacto, pero sí continuar con sus vidas, por lo que ambos tuvieron familias, hijos y parecía que no volverían a encontrarse. Pero, todo cambió en 2015 cuando Patricia vio en redes sociales que era el cumpleaños de Eddie, por lo que decidió mandarle una felicitación “a mi exmarido favorito”.

Eddie decidió viajar de California, donde vivía, a Las Vegas después de visitar a su hijo para encontrarse con Patricia e invitarla a una cena, lo que revivió los sentimientos entre ambos. Para el 2017 decidieron formalizar su relación y se mudaron juntos a una casa en Las Vegas.

En todo este tiempo el volverse a casar no fue algo que tuvieran en sus planes, pero, tras las enfermedades que ambos comenzaron a afectarles se dieron cuenta que sí no lo hacían ahora no tendrían otra oportunidad. Patricia se desempeñó como enfermera y se encuentra jubilada, mientras que Eddie es un veterano del ejército al acumular 33 años de servicio.

