Alemán "disfraza" acento para no ser acusado de gentrificar CDMX: "siento miradas juzgonas"

Ante el creciente número de extranjeros en la Ciudad de México, la metrópoli enfrenta la gentrificación, el cual, de acuerdo con la UNAM, consiste en que sectores de población con mayor capacidad económica se apropian de espacios urbanos con cualidades y por ello, las personas con menores ingresos no pueden continuar ahí, pues el alquiler aumenta.

Comúnmente, las personas de mayor capacidad económica son extranjeras, y son las causantes de los aumentos de precio. Por ello, los mexicanos han comenzado a rechazar la llegada de extranjeros a sus colonias, con la finalidad de que no aumenten las rentas.

Algunos extranjeros ya han comenzado a sentir el rechazo de los mexicanos, prueba de ello es Jan El Wuero, un alemán que “disfraza” su acento para no ser víctima de los comentarios contra la gentrificación por su estancia en México.

¿Cómo “disfraza” el acento alemán Jan El Wuero?

Mediante una entrevista en Extranjeros por el Mundo, Jan El Wuero, un influencer alemán que vive en México, aseguró que para evitar las “miradas juzgonas” sobreactúa el acento conocido como “chilango”.

El acento “chilango” se caracteriza por palabras como “carnal”, “pinche” y en palabras de Jan, un tono “malandro”. Con estas palabras y el tono de voz, el alemán trata de disimular su acento para que no delate que no es originario de la Ciudad de México. En caso de que no esté acompañado de nadie, finge realizar llamadas en las que incluya estas palabras.

El alemán asegura que sólo debe “disfrazar” su acento en las colonias fresas, pues en ellas es común que lo acusen de “gentrificador”.

Noto estas miradas juzgonas cuando voy por las colonias fresas. Solo pasa en las colonias fresas que te miran feo, no en Iztapalapa. Jan El Wuero.

Sumado a ello, para Jan El Wuero es fácil disimular su acento alemán gracias a que ha vivido en México desde hace 10 años, por lo que ya conoce la mayoría de las expresiones que utilizan los mexicanos.