Alerta por nuevo reto viral: comer cápsulas de detergente

Ponerlas en tu boca y luego masticarlas, es el nuevo reto viral en redes sociales de comer cápsulas de detergente que está generando alerta.

Este reto comenzó en 2016, y ha resurgido en los últimos meses gracias a una serie de memes que representan a estos empaques como "fruta prohibida".

NEW Tide Pod Flavors: Fruit Fresh, Ranch, Tangy Cheese, Cool Mint, and Berry Blast



Coming Spring 2018 #TidePods pic.twitter.com/VoiGEszLuv — Tide Pods (@TideThePod) 10 de enero de 2018 the forbidden fruit pic.twitter.com/ekqHBjDeup — Kim (@kimberly_busch_) 2 de enero de 2018

En Twitter, algunos usuarios comparten fotografías de estas cápsulas sobre pasta, o como un ingrediente más en una pizza. Algunos otros se graban a sí mismos mordiendolas.

La alerta fue difundida por el portal KSHB de Phoenix, Arizona, en el que el toxicólogo Frank LoVecchio informó que recientemente los médicos han visto múltiples casos de adolescentes que ingieren intencionalmente estas cápsulas.

Ahí recomendó no ingerir estos productos químicos destinados a la limpieza, que puedes generar quemaduras en boca, labios y esófago, en tanto que la membrana sintética soluble que contiene el líquido puede causar depresión del sistema nervioso central.

nada mejor que un Tide Pods y Fabuloso, para su cena romantica Kappa @EsCohenn @soyunrex pic.twitter.com/5ls9vyCe9c — 6SN Negrito Sandia ;D (@ElGastroMostazo) 5 de enero de 2018 tide pods are the best thing ever to go on pizza🤤 pic.twitter.com/oA7MYTVuLs — 𖤐₆⁶₆𖤐 (@MoonEmojii) 31 de diciembre de 2017 Y’all ever just get the urge to eat a tide pod? pic.twitter.com/9vy49VdG7U — moni 🧝🏻‍♀️ (@unIatched) 31 de diciembre de 2017

Por su parte, Procter and Gamble, empresa matriz de Tide, emitió un comunicado a raíz de este reto viral.

"Nuestros empaques para lavar ropa es detergente altamente concentrado que está diseñado para lavar y se usan con seguridad en millones de hogares cada día. Solo deberían usarse para limpiar la ropa y deben almacenarse en un lugar lejos de los niños. No debe jugarse con ellos, sin importar la circunstancia, incluso si se trata de un chiste", apuntó.

De acuerdo con información de CNN, la Asociación Americana de Centros de Control de Veneno, en 2017 se presentaron 10 mil 570 casos de exposición a estas cápsulas. En 2016 fueron 11 mil 545.