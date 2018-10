¡Amantes de las hamburguesas, Shake Shack llega a México!

Si tú eres fan de las hamburguesas seguro estarás muy feliz con esta noticia, pues Shake Shack, uno de los lugares con más prestigio para comer en Estados Unidos llega a México.

via GIPHY

What’s next? CDMX! It’s official: we’re Mexico City-bound in 2019. 🙌 We’re already countin’ down to our long-awaited debut in Latin America! (Next year just keeps getting better...) 🇲🇽 pic.twitter.com/l26Xekg2VV — SHAKE SHACK (@shakeshack) October 16, 2018

Este lugar de comida rápida con sede en la ciudad de Nueva York inició vendiendo en un carrito de hot dogs, pero fue tal su éxito que se expandió rápidamente a distintos puntos del mundo.

via GIPHY

Ahora es el turno de que en nuestro país disfrutemos de tan antojables hamburguesas, un hot dog o un sándwich con papitas, acompañando nuestra comida con una de sus muy famosas malteadas, alguna cerveza o por qué no, una copa de vino que este restaurante ofrece.

via GIPHY

Aún tenemos que esperar unos cuantos meses, pues será hasta 2019 que podamos disfrutar de esta nueva opción para comer ya que gracias a la compañía mexicana Toks, subsidiaria de Grupo Gigante, llegará a nosotros.

Cabe destacar, que durante 14 años esta empresa ha recibido ya varios reconocimientos como: Los 20 restaurantes más importantes de Estados Unidos de la revista Bon Appétit y el de las 17 hamburguesas más influyentes de todos los tiempos por la revista TIME.

¿No se te hizo agua la boca?

via GIPHY