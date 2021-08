Andra responde a controversia del video viral “soy compañere” desde su TikTok

Tras hacerse viral en redes sociales a causa de un video donde se le ve romper en llanto en plena clase, debido a que uno de sus compañeros se refiere a elle como "compañera", Andra rompe el silencio y responde ante la controversia que se generó sobre el lenguaje no binario y su uso.

Andra salió a defender su postura y contó su versión de los hechos en la plataforma TikTok señalando que su reacción se debió a que no era la primera vez que sus compañeros no respetaban el hecho de cómo dirigirse hacia elle.

Reveló que su 'breakdown' (crisis emocional) fue resultado de haber tenido que soportar durante tres semestres e incluso en la preparatoria, que sus compañeros no respetaran sus pronombres que pueden ser él/elle.

Asimismo, aseguró que no interrumpió ninguna clase y dio a conocer que en ese momento, su maestro incluso la expuso frente a sus compañeros al hacer referencia de su "irresponsabilidad" por no haber entregado un trabajo a tiempo, el cual Andre explicó había sido por una cuestión de salud.

"El viernes anterior me pusieron mi vacuna. Me sentí mal los dos días, sábado y domingo, y pedí una prorroga para el lunes, que el profe no quiso darme. Y luego sacó el tema en clase, diciendo que yo era una irresponsable, y yo le dije que no, que era por una cuestión medica que no pude entregar el trabajo".

Con respecto a los señalamientos sobre que prefirió darle importancia a lo del lenguaje no binario, más que a los afectados por el huracán, Andra dijo que eso no era cierto y que se preocupa por la situación.

"Estoy consiente de lo del huracán y tengo mis oraciones a esas personas".

Andra reveló que desde que se hizo viral ha sido blanco de bullying en redes sociales que más que afectarle a elle, le han afectado a la comunidad LGBT+ que la ha apoyo desde que se dio a conocer la grabación.

"He recibido muchos comentarios de acoso y cosas feas, no me importa lo que digan o piensen de mi pero hay compañeros de la comunidad LGBT+ que sÍ les afectó y eso no está chido".

Posteriormente, Andra subió otros videos donde agradece la solidaridad de la gente que apoyó su postura y explicó también más a detalle sobre la importancia de visibilizar este los problemas de la comunidad trans y no binaria con respecto al uso correcto del lenguaje y los pronombres.