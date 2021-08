Tiktoker comparte su historia en prisión y revela triste verdad de cárceles mexicanas

No cabe duda que las redes sociales son un gran medio para dar a conocer o compartir un poco de las experiencias o situaciones que ocurren.

A través de estas plataformas una tiktoker compartió en su cuenta la experiencia que tuvo dentro de un Centro de Reinserción Social. La joven Angélica López en diversos videos relata sobre la situación que vivió al ser privada de su libertad por un delito que no cometió.

La historia de Angélica López se dio a conocer de manera mediática en 2014, cuando la joven, quien estudiaba Danza Contemporánea en el Instituto Nacional de las Bellas Artes, fue detenida al regresar de un viaje a Colombia, a donde partió para tener reconocimiento internacional. Un coreógrafo colombiano le prometió cumplir sus sueños, pero al regresar fue resguardada por autoridades capitalinas por presuntamente viajar con tres kilos de droga en su maleta.

Angélica López estuvo recluida en el Centro de Justicia Penal Federal en Tepic, Nayarit. / Foto: TikTok

Así que fue trasladada al Centro de Justicia Penal Federal en Tepic, Nayarit, en él no podía ver a su familia ya que ellos vivían en la Ciudad de México. Angélica López estuvo varios años allí, y la joven relata su experiencia dentro del penal.

Una de las cosas que resaltó en sus videos de TikTok es que sólo les dan 15 minutos para comer y no pueden guardarse ningún alimento porque las castigan. “Tampoco hay atención médica, al menos que te estés muriendo, nada de que me duele la cabeza o me duele la panza, te aguantas”.

Angélica comenta que por ser un penal federal había muchas restricciones, no las llamaban por su nombre sino por un número asignado. La familia era la encargada de enviarle dinero para poder comprar los artículos de necesidad básica, también las visitas eran muy restringidas; únicamente podían visitarlas una vez al mes por tres horas, las llamadas eran cada nueve días con una duración de 15 minutos.

“Las celdas eran muy chiquititas y vivíamos cinco personas, no podíamos salir a ningún lado, la puerta estaba cerrada las 24 horas los siete días de la semana. Sólo bajamos a desayunar, comer y cenar, y una vez a la semana nos bajaban a una actividad”.

Después de ganar el amparo, Angélica, es trasladada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, en donde ya pudo ver a su familia; sin embargo destacó que el trato era más rudo. En el penal sufrió humillaciones, abusos y golpes.

Una de las cosas que la ayudó a sobrellevar su situación fue pertenecer al grupo de baile y se puso a trabajar. Luego de cuatro años de lucha y de haber sido sentenciado a 10 años de prisión, Angy logra ser liberada.

No obstante, la joven también detalló algunos puntos importantes de las presas. “Siempre estás bien para tu familia”, no se pueden quejar o decir si las han golpeado, no han comido o si tienen un problema, simplemente deben mostrarse bien para sus familiares. También comentó que, en ciertas ocasiones, puede haber problemas con las otras internas debido al delito que presuntamente cometieron; así que deben evitar conflictos. Por otra parte agregó que en el penal de Tepic les cantaban las mañanitas el día de su cumpleaños y les regalaban un dibujo o una galleta. Mientras que en Santa Marta tenían un permiso especial para que más personas pudieran visitarlas, ya que lo permitido eran cinco personas y ese día ingresaban hasta diez, incluso podría llevar un pastel con ciertos lineamientos.

A su vez, Angélica López mencionó un punto muy interesante, la mayoría de las mujeres, ingresan debido al delito que cometió su pareja y por ser consideradas supuestas cómplices son juzgadas; pero, no son las autoras de los delitos. Asimismo, recalcó que en esas situaciones realmente conoces a tus amigos, ya que en su caso sólo uno la apoyó en todo el proceso. Y la familia es el principal soporte para salir adelante.

Mujeres en el olvido

Si bien el testimonio que comparte Angélica López muestra la vida de miles de mujeres que se encuentran en prisión, también visibiliza la realidad de las mujeres en las cárceles mexicanas, que en su contraparte son el sector menos visto.

De acuerdo con la organización civil, Documenta, las mujeres representan el 5% de la población en las penitenciarias, los cuales, en su mayoría, son mixtos y no se lleva a cabo la separación adecuada. Ante ello, uno de los principales problemas es la prostitución y extorsión.

Asimismo, la organización resalta la situación sanitaria a la que se enfrentan las mujeres en la Torre Médica de Tepepan, en donde sólo hay seis camas y se encuentran ciertas habitaciones especiales para quienes tienen un estado de salud más grave o alguna enfermedad contagiosa.

Entre las enfermedades que se atienden son diabetes, fracturas, lesiones y VIH, según Documenta. Asimismo, en la área médica se asisten los partos de las reclusas.

Infancias inocentes

Otra de las situaciones que enfrentan las mujeres dentro de la cárcel es dar a luz a sus hijos; quienes estarán prisioneros sin haber competido algún crimen, pero son privados de su libertad desde su nacimiento.

En junio del 2016 entró en vigor la Ley Nacional de Ejecución Penal, la cual señala que los menores podrán permanecer con sus madres de cero hasta los 3 años. "En México existen 700 niños y niñas que nacen y viven en prisión hasta los tres años", resalta la organización Reinserta.

Después de cumplir los 5 años los niños deben abandonar la prisión. / Foto: Pixabay

La Ley tiene el objetivo de reconocer los derechos de los niños que se encuentran con sus madres en la prisión. De igual manera Reinserta busca transformar la vida de los menores que nacen y viven en la cárcel con sus mamás a través de un modelo de atención especializado para su desarrollo integral durante su estancia.

Ya que a los niños que crecen en prisión carecen de los elementos básicos para su integración en la sociedad; en su entorno se pueden presentar casos de inseguridad y violencia. Además, tienen poco o nulo contacto con sus demás familiares "la mayoría del tiempo tienen que pasarlo al lado de sus madres. De vez en cuando algunos de ellos salen por el fin de semana para visitar a sus familiares, luego regresan con su madre a prisión. Otros nunca han tenido la posibilidad de salir" expone Reinserta.

Sin embargo, el proceso de adaptación y convivencia es importante para los menores de edad, debido que al cumplir 5 años deben abandonar la cárcel y alejarse de su madre.