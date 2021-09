El apagón mundial de internet afectará estos dispositivos: ¿está el tuyo en la lista?

Este jueves 30 de septiembre se llevará a cabo un apagón de internet que afectará a algunos dispositivos, los cuales no podrán conectarse a la red debido a la expiración de certificado HTTPS de Let’s Encypt con el que cuentan los aparatos electrónicos, sin embargo podrán evitarlo a menos que estos sean actualizados.

¿Por qué sucederá el apagón de Internet?

La compañía Let’s Encrypt es una de las organizaciones más grandes del mundo que ofrecen certificados de conexión a la web, es decir lo que cifra las conexiones entre los dispositivos e Internet en general, de esta manera garantiza que nadie se robe los datos.

El certificado IdentTrust DST Root CA X3 se vencerá el próximo 30 de septiembre, este suele encontrarse en los dispositivos más antiguos. Solo aquellos que no estén actualizaron se volverán obsoletos para conectarse a Internet, a menos que el firmware (programa que controla los circuitos electrónicos de un dispositivo) sea actualizado.

Si bien es cierto la mayoría de los dispositivos con conexión a Internet que utilizamos no sufrirán ninguna falla, sobre todo si son actualizados regularmente. Te presentamos cuáles serán podrían sufrir por los estragos del apagón y qué posibles soluciones existe:

Blackberry menor a 10.3.3



MacOS anterior a 2016



iOS menos a versión 10



Windows XP (con service Pack 3) y anteriores



PlayStation 3 o 4 firmware menos a 5.00



Android 7.1.1 y anteriores (los cuales ya se han caducado algunos de sus certificados)

Nintendo 3DS

Kindle menos a 3.4.1

Amazon FireOS con navegador Skill

¿Qué se puede hacer?

Instalar las actualizaciones más recientes en tus dispositivos, sobre todo en Android, ya que podría estar desactualizado o podría recibir actualización en los siguientes días. Utilizar el explorador FireFox, pues contiene sus propias listas de certificados que son actualizadas periódicamente, esto ayudaría a funcionar algunas páginas afectadas, los demás sistemas operativos extraen su lista de certificados del sistema operativo y por lo general no suele ser actualizada por distribuidores.

Esto no quiere decir que todos los dispositivos anteriores ya no puedan navegar en Internet, sin embargo es importante prevenir y checar las actualizaciones; y en su caso instalar FireFox con tiempo para utilizarlo en caso de no poder usar Safari, Chrome, Edge, Opera y otros exploradores.