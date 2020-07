"Apoyemos a la tlayuda", Christopher Landau llama a mexicanos para ganar encuesta de Netflix

Con el reciente estreno de Street Food: Latinamérica, Netflix lanzó una encuesta dónde reto a sus seguidores a votar por su "antojo" favorito.

Tras la publicación, Christopher Landau, embajador de Estados Unidos en México, pidió al público mexicano que votará para que la tlayuda fuera la ganadora.

Entre sus contrincantes también está el choripán de Argentina y el ceviche de Perú, ¿cuál será el gran triunfador

Hasta el momento, parece que la invitación del embajador a surtido efecto pues México se coloca va a la cabeza con el 49.5% de los votos, mientras que Argentina lleva 31.1% y Perú 19.4%.

Amigos mexicanos: ¡apoyemos a la tlayuda para nuestros amigos de #Oaxaca! https://t.co/0wkAQGUix4 — Embajador Christopher Landau (@USAmbMex) July 23, 2020

Cabe destacar, que Landau es gran admirador de la comida mexicana, incluso reveló que hace 25 años fue a Oaxaca como cualquier turista y probó las tlayudas, las cuales le gustaron mucho", ademas de que las prefiere con "quesillo y "carne".

Fui de turista hace 25 años y me gustó mucho, pero aún no he tenido oportunidad de regresar como embajador. Ojalá sea pronto.🤞Saludos. — Embajador Christopher Landau (@USAmbMex) July 23, 2020

¿Y tú, ya votaste por tu favorito?

Te recomendamos el podcast ⬇️

Apple Podcasts

Google Podcasts

Spotify

Acast