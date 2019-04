Diputada del PES dice que no "traga" de los impuestos de los mexicanos

A pesar de ganar 74 mil 548 pesos mensuales que provienen de recursos públicos, Nayeli Salvatori Bojalil, diputada federal del Partido Encuentro Social (PES), aseguró que no “traga” de los impuestos de los mexicanos sino del dinero que proviene de su marido.

Dicha aseveración la hizo a través de su cuenta de twitter tras responder a sus comentarios de ofrecerse a pagar la deuda que supuestamente tiene la actriz Laisha Wilkins con un carpintero.

No se confundan, yo no “trago” como dicen ustedes de sus impuestos, yo “trago” de mi marido –Mario Montero Rosano, hijo de Mario Montero, ex secretario de Gobernación estatal en el sexenio priista de Mario Marín-, afortunadamente trabajo por amor a mi país no por necesidad”, expuso en uno de los mensajes difundidos en redes sociales la mañana de este sábado.

En consecuencia, surgieron expresiones de usuarios que en su mayoría la criticaron: “Entonces renuncie a su sueldo, diputada. ¡A ver si tanto amor”, “¡O que lo done a gente que necesita ayuda, si viene a presumirnos que su esposo lo mantiene y el sueldo que recibe del país le es indiferente, pues que haga algo bueno con él, al fin que dinero le sobra”, “¡Ya quítenle el celular a esta pseudeodiputada, cada vez se hunde más!”.

Mensualmente percibe 74 mil 500 pesos mensuales desde su ingreso a la Cámara de Diputados en septiembre de 2018.

