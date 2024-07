Mujer que perdió pantorrilla por ataque de tiburón sobrevivió por su esposo

El pasado 4 de julio, día que conmemora el Día de Independencia estadounidense, se vio eclipsado en redes sociales debido a un ataque de tiburón a dos personas en South Padre Island, Texas. Los sobrevivientes contaron cómo lograron escapar del tiburón en la orilla de dicha playa.

En una entrevista para el medio Fox News 4 Dallas-Fort Worth, los sobrevivientes Tabatha y Cary Sullivent contaron que el atacó a la mujer y su hija mientras se encontraban en un banco de arena.

Tabatha señala que el tiburón fue persistente en su ataque, pues ella huyó a la orilla del mar para resguardarse y el escualo la siguió hasta aguas poco profundas, momento en el que su pareja, le salvó la vida.

Me di la vuelta y vi algo oscuro en el agua, pensé que era un pez grande y lo iba a patear para alejarlo. Fue entonces cuando me agarró señaló Tabatha a Fox News 4 Dallas-Fort Worth

La mujer explicó que por un momento el tiburón le soltó la pierna, por lo que pudo escapar con vida aunque con una gran herida en la pierna.

No me agarró allí. Luego me acerqué a la playa y la gente empezó a sacarme. Mi marido me agarró primero pero luego me soltó porque el tiburón me perseguía.

señaló Tabatha a Fox News 4 Dallas-Fort Worth

Tabatha perdió la pantorrilla en el ataque, pero la mujer relata que de no ser por la intervención de su esposo ni de la gente que la sacó del mar, posiblemente habría perdido la vida el pasado 4 de julio.

¿Por qué atacan los tiburones?

De acuerdo con la Dra. Kesley Banks, científica investigadora del Instituto de Investigación Harte de la Universidad Texas A&M Corpus Christi, señala que los encuentros entre humanos y tiburones posiblemente se deban a que los escualos nos confunden con peces.

Una de las pruebas de ello es que sólo hay una mordida y el tiburón se va. Los tiburones no tienen manos, exploran su entorno con la boca, hacen algo llamado –golpear y morder– especialmente en agua turbia, miran para ver esta sombra. Ven si esa sombra es algo que les interesa comer explica la Dra Banks.

La especialista agrega que se ha observado una tendencia en la que, entre más gente se mete al mar, más avistamientos de tiburón hay. No obstante, un estudio realizado en Florida podría indicar otra posible explicación del ataque.

Los tiburones pueden predecir un huracán antes de que lleguemos a nosotros. Obviamente, aumentan su alimentación antes de un huracán, al igual que nosotros nos preparamos antes de una gran perturbación meteorológica. Es probable que se trate simplemente de un caso de identidad equivocada durante ese aumento de la conducta alimentaria antes de la tormenta dijo la Dr. Banks.

Cabe mencionar que el huracán Beryl, que recién pasó por suelo mexicano, se dirige a Texas, situación que pudo influir en dicho ataque de acuerdo con la hipotesis planteada por la Dra. Banks.

Finalmente, de acuerdo con el guardabosques de Texas Parks and Wildlife Game Warden, la última ocasión en que se dio un ataque de tiburón en South Padre fue hace cinco años