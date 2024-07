La influencer Ballerina Farm pasó de ser una promesa de ballet a vivir en una granja

Desde hace unas semanas, las tradwifes se han apoderado de TikTok. Este concepto surgió de la unión de las palabras en inglés “traditional” y “wife”, lo que se traduce como esposa tradicional.

El concepto de tradwife engloba a las mujeres amas de casa que cumplen el rol de una esposa que “atiende” a su familia. Bajo este término se ha incluido a algunas influencers como RoRo, Estee Williams y Ballerina Farm.

Sumado a la polémica que protagonizó el contenido de RoRo, la influencer Ballerina Farm contó cómo fue el cambio de vida de ser una promesa del ballet a vivir en una granja como tradwife.

¿Quién es Ballerina Farm?

Mediante una entrevista para The Times, Hannah Neeleman, conocida como Ballerina Farm en TikTok, contó cómo se convirtió en una mujer dedicada a la granja y su familia, pese a haber sido una joven promesa del ballet.

Hannah se popularizó cuando ganó un certamen de belleza, pero antes de ello estudiaba en la Escuela Juilliard, un prestigioso conservatorio de artes de Nueva York, lugar donde fue una de las afortunadas en poder estudiar ballet, pues el lugar tiene la tasa de admisión más baja del mundo.

Estaba emocionada de llegar a Nueva York, me encantaba la energía de la ciudad. Quería ser bailarina, era buena. Hannah Leeman.

Sin embargo, la vida tenía otros planes para ella. Cuando Hannah cumplió 23 conoció a Daniel, su esposo. Al principio la influencer lo rechazó, por lo que él insistió durante seis meses para salir con ella.

Como Hannah no aceptaba, Daniel hizo todo lo posible para conquistarla, incluso reservó un asiento en el mismo vuelo que ella, pues su padre era el dueño de la aerolínea donde viajó la influencer. Su única finalidad era que le aceptara una cita, hasta que aceptó.

Dos meses después, Daniel y Hannah se casaron, por lo que él le pidió dejar sus estudios porque ello “se interpondría en su relación”. La mujer aceptó y dejó sus sueños para irse a vivir a una granja y criar a ocho hijos.

La decisión de irse a vivir a una granja fue idea de Daniel, pues quería habitar “las grandes zonas salvajes del oeste”, dedicarse a la agricultura, vestir de lino y vivir de la tierra.

Al dejar sus sueños, Hannah decidió crearse una cuenta de TikTok con el usuario BallerinaFarm, pues una de sus metas era ser bailarina.

Durante la entrevista, Daniel interrumpía constantemente y aseguró que no le gusta que Hannah reciba ayuda para los quehaceres del hogar, pese a que declaró que en algunas ocasiones ella está tan cansada que "no se para de la cama por una semana", pues además de atender a su familia y administrar la granja, participa en concursos de belleza y se hace cargo de sus negocios.