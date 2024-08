Ballerina Farm responde a polémica por su matrimonio: me hicieron ver como una oprimida

Hannah Neeleman, conocida en TikTok como Ballerina Farm, es una influencer que se hizo popular por ser una tradwife, es decir, una esposa tradicional o ama de casa que romantiza su vida dedicada al cuidado de su familia.

Aunque Ballerina Farm ya era popular en TikTok, se dio a conocer mundialmente por una entrevista que ofreció a The Times , en la que reveló que ella era una promesa de ballet, pues estudiaba en la Escuela Juilliard, un prestigioso conservatorio de artes de Nueva York, que tiene la tasa de admisión más baja del mundo.

Sin embargo, truncó sus sueños debido a que su marido, Daniel Neeleman, le pidió dejar sus estudios porque ello “se interpondría en su relación”, sumado a que le sugirió a Hannah que vivieran en una granja, donde no recibe ayuda para el hogar.

La entrevista tenía un ángulo predeterminado: Ballerina Farm sobre su polémica

En la entrevista para The Times, Hanna Neeleman era interrumpida diversas veces por su marido, quien incluso mencionó que no le gustaba que recibiera ayuda para realizar los quehaceres del hogar, ni que tuviera anestesia durante los partos de sus hijos.

Sin embargo, Hanna Neeleman dijo que el artículo periodístico la hacía ver como una esposa oprimida, pero aseguró que nada de lo que comentaron en la entrevista “implicaba esta conclusión” por lo que considera que el ángulo de la entrevista estaba dirigido hacia ello desde el inicio.

Me retratan como oprimida por mi marido. Esto no puede estar más lejos de la verdad. Me lleva a creer que el ángulo estaba predeterminado. Ballerina Farm.

Sumado a ello, aseguró que el artículo que publicó The Times fue un “ataque” hacia su matrimonio que conmocionó a su familia y al mundo.

Ballerina Farm recalcó que no es una mujer oprimida, sino que ella y su esposo tienen como prioridad a “dios y su familia” y todo lo demás está en segundo lugar.

Además, aseguró que su esposo le ayuda a administrar los negocios, apoya en la crianza, limpieza y ambos educan a sus hijos, por lo que lo “ama más que nunca” y juntos tienen muchas metas por cumplir.