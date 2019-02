Beatriz Gutiérrez se confunde con “Mamado Nervo” y la tunden en redes

-¿Dijo Amado Ner...? - No, definitivamente no; Mamado Nervo es una creación original, como Ricky Mouse o el pato Ronald. pic.twitter.com/QpYYTJPkY8

De los creadores de "me canso ganso", "los exámenes serán grupales", "yo no voy a debatir" y "no necesitarán saber inglés", llega "Mamado Nervo"... pic.twitter.com/CDHfDs1E6h

Que me despierto y me entero que la Secretaría de cultura dice que es la batalla de Puebla y que Beatriz Muller lee a Mamado Nervo...osea, que chido que me den material para trolear todo el día pero dejen que me tome mi café antes no manchen!