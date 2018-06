¡"México, lindo y querido"! Belinda canta en video para apoyar a AMLO

La cantante Belinda lo hizo de nuevo y mostró su apoyo al candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, cantando "México, lindo y querido".

Aunque hace algunas semanas ya había manifestado su apoyo por el candidato de la coalición "Juntos haremos historia", Beli lanzó un video en sus redes sociales con este tema en donde se muestran imágenes de paisajes de México y del candidato presidencial.

Al mismo tiempo el video lanza el siguiente mensaje "Por un México en Paz. Si no sueñas hoy ¿cuando? Si tú no haces la diferencia entonces...¿quién? Ante el miedo, la patria llama al amor. Sin amor no hay patria. AMLO 2018".

Publicado en su Twitter apareció acompañado del siguiente mensaje "#MéxicoLindoyQuerido es una iniciativa de quienes amamos a nuestro país. La patria nos necesita a todos para construir la PAZ. #SinAmorNoHayPatria #AMLO2018".

#MéxicoLindoyQuerido es una iniciativa de quienes amamos a nuestro país. La patria nos necesita a todos para construir la PAZ.#SinAmorNoHayPatria#AMLO2018 pic.twitter.com/E6EjPU8mUv — Belinda (@belindapop) 13 de junio de 2018

Hasta el momento de esta nota, el video ya cuenta con más de 63 mil reproducciones y más de 7 mil "Me Gusta".

Aunque hubo mensajes negativos, tal parece que la mayoría de los fans de Belipop lo han tomado bien, incluso algunos agradecieron esta "bella versión" y por interesarse en la política de su país.

Bien belinda #AMLO2018 va a ganar!! Vamos México 🇲🇽 — David Chaviitho  (@DavidChaviitho) 13 de junio de 2018 Mi México lindo y querido.. se me salieron mis lágrimas. . AMLO 2018 ❤ — Lara Orozz (@O4Lo) 13 de junio de 2018 No cabe duda q amas a México🇲🇽lo has demostrado siempre, desde tu ayuda incondicional en el sismo y otras causas, el vídeo está hermoso, casi se me salieron las lagrimas pero de emoción, nuestro país es hermoso solo hace falta gente q lo ame d verdad como tú y @lopezobrador_ — Paola Rivera (@paorivera28) 13 de junio de 2018

