Boda nazi en Tlaxcala desata polémica: Fernando y Josefina se casaron el mismo día que Hitler y Eva Braun

Fernando y Josefina eligieron el 29 de abril para darse el “sí, quiero” en la parroquia de Santa Cruz, Tlaxcala, por una poderosa razón que ha marcado sus vidas y que ha desatado la polémica: fue el día en el que Hitler y su pareja, Eva Braun, se casaron hace 77 años, un día antes de suicidarse.

Por si fuera poco, la temática de la boda fue nazi: Josefina llegó a la iglesia en un vehículo Volkswagen Sedán que Fernando decoró esvásticas en el cofre y fotos de Hitler al interior, mientras él vistió el traje gris de las SS, el cuerpo élite del brazo armado de Hitler.

El nacionalsocialismo es parte de su vida, pues en 2016, también en la misma fecha, se casaron por el civil en el Estado de México, donde viven y donde está una suerte de club que recrea acontecimientos bélicos al que pertenece Fernando.

Foto: EFE

Incluso habían pensado casarse hasta el otro año si no hubieran encontrado misa para ese día en particular.

La pareja tiene dos hijos: un niño al llamaron Reinhard por el general Reinhard Heydrich, el líder máximo de las SS, y una niña llamada Hanna Gertrud, por Hanna Reitsch, una célebre piloto del ejército nazi que, según el mito, rescató a Hitler del búnker donde estaba agazapado, además por Gertrud Scholtz-Klink, quien fue presidenta de la Liga Nacional de Mujeres Nacionalsocialistas.

La polémica

Ante la polémica sobre la “boda nazi” de Fernando y Josefina al viralizarse en redes sociales, el Centro Wiesenthal, organización no gubernamental que documenta los casos y víctimas del Holocausto, lamentó que ninguna organización de México se haya pronunciado al momento sobre la boda con temática nazi.

Sobre todo, dijo, porque México ha votado la resolución de las Naciones Unidas que condena la distorsión del Holocausto y todo tipo de racismo en diferentes ocasiones, y cuenta con organismos como el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.

Por su parte, Ariel Gelblung, director para América Latina de la ONG, reprobó enérgicamente la distorsión y banalización de la memoria de seis millones de judíos asesinados en el Holocausto, así como el menosprecio por parte de los que niegan o tergiversan la historia y para quienes se prestaron a "esa deleznable falta de respeto".

Por ello, demandó a las autoridades del país a adoptar la Definición de Antisemitismo de la Alianza Internacional del Recuerdo del Holocausto (IHRA por sus siglas en inglés) e incorporarla a su cuerpo legal para prevenir tal comportamiento de odio.

Iglesia se deslinda

La Diócesis de Tlaxcala se deslindó de la boda nazi. Su vocero, Ranulfo Rojas Bretón, explicó a El Sol de Tlaxcala que el párroco encargado de oficiar la misa no tenía conocimiento de la temática, ni mucho menos sabía sobre la vestimenta que usarían los novios para esa ocasión.

“No hay una razón por la cual no podría celebrar (la boda), creo que todos socialmente hemos lamentado la temática usada debido a que se trata de un tema sensible no solamente para el país, sino para todo el mundo, pero no existe una responsabilidad del sacerdote porque tampoco podría haber dejado de celebrar, ya que no hay una disposición en contra de llevar a cabo la misa”, argumentó.

Explicó que en la Iglesia católica no hay ningún ordenamiento que señale la forma en cómo se debe celebrar una boda o cómo deben ir vestidos el novio o la novia, siempre y cuando no se cometan faltas de imagen o de pudor.

Finalmente, dijo que se trata de un tema muy sensible y la responsabilidad directa es de quién organizó la fiesta.





|| Con información de El Sol de Tlaxcala y EFE ||